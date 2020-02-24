Главное правило отличного отдыха — нужно быть уверенным в том, что он будет отличным. Любые сомнения в надежности компании, продающей вам тур, могут испортить не только приятные моменты ожидания путешествия, но и весь отпуск целиком.

Поэтому именно надежность, честность и открытость компании, которой вы доверили свой отдых, является решающим кирпичиком в конструкции под названием «яркое и незабываемое путешествие».

По этой причине, рекомендую обратить внимание на турагентство Piligrim, на их сайте https://piligrim.ua/ множество доступных и интересных туров.

Что такое туроператор и чем он отличается от турагентства?

Туроператор разрабатывает туры и продает их турагентством. Он определяет маршрут путешествия, устанавливает временные рамки, заключает все необходимые договоры с гостиницами, перевозчиками, экскурсоводами, ресторанами. Поэтому именно туроператор — первый, кто несет ответственность за качество вашего отдыха.

Туристическое агентство — компания, которая закупает туры у туроператора и продает их путешественникам под собственным брендом. Как и любое агентство, такая компания берет определенную комиссию за предоставление услуги.

Однако именно туроператор отвечает за то, чтобы выбранный вами отель соответствовал заявленным трем звездам, чтобы пляж был расположен в указанных ста метрах и чтобы автобус из отеля до аэропорта в день отбытия подали вовремя.

Признаки надежного туроператора

Выбирая партнеров для совместной работы, мы в первую очередь обращаем внимание на их репутацию. Хорошая компания дорожит своей репутацией и пользуется большим доверием клиентов. Именно надежность и ответственность перед клиентом стала главным принципом, которому придерживаются все респектабельные операторы.

Первый в мире туроператор появился еще в середине позапрошлого века. Тогда, в 1861 году, англичанин Томас Кук организовал свою компанию «Thomas Cook & Son». Она занималась организацией массовых туристических поездок и вскоре стала очень популярна. Туроператор покрыл весь мир сетью своих представительств, незабывая при этом о качестве своих услуг, которое всегда оставалось великолепным. Томас Кук отвечал за это лично.

Прозрачность

Выбирая любой продукт, крайне важно знать, кто его производитель. Так же и с путешествиями. Выбирая тур, нужно прежде всего узнать, кто будет гарантировать ваше спокойствие во время ожидания путешествия и ваше хорошее настроение во время отдыха.