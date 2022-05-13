Для мелкого и текущего ремонта транспортного средства автовладельцам следует иметь под рукой необходимый набор инструментов для авто. В зависимости от комплектации, в него входят основные предметы для развальцовки, ремонт ходовой части, замены колес и прочих манипуляций, не требующих вмешательства специалистов и осмотра машины в автосервисе.

Какие инструменты нужны для автомобиля

Изначально выбор приспособлений для ремонта авто базируется на умениях автовладельца, а также особенностях и характеристиках транспортного средства. Так, различают наборы инструментов для машин отечественного производства и иномарок (в частности, американских авто, несколько отличных по конфигурации), узкоспециализированные и универсальные комплекты.

Стандартный набор инструментов для автолюбителей включает следующие позиции:

балонный ключ;

нож для зачистки проводов;

пассатижи;

гаечные ключи для аккумулятора и двигателя;

отвертка для откручивания хомутов.

Комплектация универсального комплекта отличается большим разнообразием предметов и позволяет проводить множество дополнительных манипуляций. В нее входят:

рожковые и накидные ключи;

трещотка с храповым механизмом;

торцевые головки;

шестигранники;

отвертки со сменными битами;

молоток и другие приспособления.

Варианты специализированных комплектов содержат предметы для ремонта двигателя и электрической части. В их числе:

свечные и динамометрические ключи;

магнитные головки;

удлинители;

метчики для нарезания резьбы;

мультиметры;

обжимные клещи и прочие.

Дополнительно в наборе могут присутствовать щипцы, ступичные головки, мультиметры, тестеры и другие предметы.

Что учитывать при выборе комплекта инструментов для авто

При подборе качественного набора инструментов для ремонта автомобиля учитывается следующие параметры:

комплектация;

количество предметов в наборе;

назначение;

материал изготовления;

особенности упаковки.

В качестве бюджетного материала изготовления инструментов используется закаленная инструментальная сталь. Она относительно устройства к износу, но может сгибаться в процессе эксплуатации и поддаваться ржавчине. Более долговечный вариант — хром-молибденовый сплав. К его преимуществам относится устойчивость к агрессивному воздействию спиртовых, щелочных и кислотных составов.

Наборы инструментов могут быть укомплектованы в пластиковый или металлический кейс, сумка или же специальный передвижной ящик.