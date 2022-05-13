Для мелкого и текущего ремонта транспортного средства автовладельцам следует иметь под рукой необходимый набор инструментов для авто. В зависимости от комплектации, в него входят основные предметы для развальцовки, ремонт ходовой части, замены колес и прочих манипуляций, не требующих вмешательства специалистов и осмотра машины в автосервисе.
Какие инструменты нужны для автомобиля
Изначально выбор приспособлений для ремонта авто базируется на умениях автовладельца, а также особенностях и характеристиках транспортного средства. Так, различают наборы инструментов для машин отечественного производства и иномарок (в частности, американских авто, несколько отличных по конфигурации), узкоспециализированные и универсальные комплекты.
Стандартный набор инструментов для автолюбителей включает следующие позиции:
- балонный ключ;
- нож для зачистки проводов;
- пассатижи;
- гаечные ключи для аккумулятора и двигателя;
- отвертка для откручивания хомутов.
Комплектация универсального комплекта отличается большим разнообразием предметов и позволяет проводить множество дополнительных манипуляций. В нее входят:
- рожковые и накидные ключи;
- трещотка с храповым механизмом;
- торцевые головки;
- шестигранники;
- отвертки со сменными битами;
- молоток и другие приспособления.
Варианты специализированных комплектов содержат предметы для ремонта двигателя и электрической части. В их числе:
- свечные и динамометрические ключи;
- магнитные головки;
- удлинители;
- метчики для нарезания резьбы;
- мультиметры;
- обжимные клещи и прочие.
Дополнительно в наборе могут присутствовать щипцы, ступичные головки, мультиметры, тестеры и другие предметы.
Что учитывать при выборе комплекта инструментов для авто
При подборе качественного набора инструментов для ремонта автомобиля учитывается следующие параметры:
- комплектация;
- количество предметов в наборе;
- назначение;
- материал изготовления;
- особенности упаковки.
В качестве бюджетного материала изготовления инструментов используется закаленная инструментальная сталь. Она относительно устройства к износу, но может сгибаться в процессе эксплуатации и поддаваться ржавчине. Более долговечный вариант — хром-молибденовый сплав. К его преимуществам относится устойчивость к агрессивному воздействию спиртовых, щелочных и кислотных составов.
Наборы инструментов могут быть укомплектованы в пластиковый или металлический кейс, сумка или же специальный передвижной ящик.