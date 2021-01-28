Идеальная домашняя одежда – та, в которой комфортно. Оптимальными в плане удобства считаются мужские костюмы и пижамы для дома. Но как подобрать костюм для дома, который и смотреться будет стильно, и прослужит долго, и в плане стоимости устроит? Для этого нужно подбирать домашнюю одежду по нескольким критериям:

Качество и тип ткани. Для лета подойдут легкие трикотажные костюмы и пижамы из хлопка, модала и лиоцеля, которые позволяют коже дышать и не вызывают аллергию. Зимой пригодятся уютные пижамы и костюмы из плотного трикотажа на флисовой байке или велюра – в них тепло и комфортно.

Фасон и размер. Каждому мужчине, даже с неидеальной фигурой, возможно подобрать домашнюю одежду подходящего кроя и по размеру. Это можно сделать, если приехать за домашней одеждой в офлайн-магазин – консультант подберет с учетом вашего вкуса модель и размер одежды. Будет возможность примерить и сделать правильный выбор.

Стиль. Домашняя пижама для мужчины – это стильно, красиво, удобно и современно! В фирменном магазине предложат костюмы и пижамы известных брендов – HOM (Франция), IMPETUS (Португалия), Cornette (Польша), Ceceba, Gotzburg, Tom Tailor (Германия). Такая одежда не теряет цвет и сохраняет форму даже после многочисленных стирок.

Онлайн-магазин или обычный магазин?

Конечно, заказывать одежду онлайн удобнее – это прилично экономит время. Но иногда лучше все-таки найти пару часов свободного времени и съездить в магазин, чтобы своими глазами увидеть и руками потрогать разные варианты мужских домашних костюмов и пижам, а также белья и термобелья, пляжных шортов и другой одежды для дома и отдыха.

Еще один плюс магазина “Мистер ОМ” в том, что в нем можно купить мужскую пижаму и другую одежду после визуальной оценки и примерки. Более того, в магазине постоянно проводят акции и распродажи, а также предлагают:

рассрочку без переплат по «Карте покупок» на срок от 2-х месяцев – это выгодно вдвойне, больше не придется откладывать обновление домашнего гардероба;

регулярное пополнение коллекций – в любое время года можно подобрать одежду нужного размера и стиля;

систему скидок для новых и постоянных клиентов, а также специальная разовая скидка ко дню рождения покупателя в размере 15% в течение всего месяца.

Удобно приобретать домашнюю одежду и белье в магазине, который находится в торговом центре в центральной части города – добираться удобно из любой точки как на личном авто, так и на общественном транспорте. Магазин работает в удобном графике, с 10 утра до 9 вечера без выходных, поэтому заехать за новой одеждой и бельем можно даже после работы.