Далеко не все букмекеры заслуживают доверия. Следует знать, как выбрать подходящую площадку для ставок на спорт. Необходимо играть только в легальных букмекерских конторах. Таким образом, вы страхуете себя от обмана и “развода” на деньги, чем нередко занимаются нелегальные организации, выдающие себя за букмекеров.О лучших площадках для ставок
Букмекерская контора должны быть надежна. Все-таки беттинг – это такая сфера деятельности, где крутятся большие деньги. Не спешите доверять рейтингам. Обычно составители топ-10 или топ-50 уверяют, что их оценки совершенно независимы. На деле нередко те, кто их составляют, сами представляют интересы той или иной БК. То же самое касается и топа тотализаторов.
Вычислить ряд лучших букмекерских контор по популярности, надежности, коэффициентам, игровой линии, вариантам ставок и прочим показателям реально.
Узнайте, сколько времени работает букмекер. Выбирать желательно тот сайт, который принимает ставки не первый год и о котором большинство беттеров оставляет хорошие отзывы на тематических форумах и в социальных сетях.
Лучшие букмекеры должны предоставлять на своих ресурсах максимальную информацию о:
— юридическом статусе;
— номере лицензии;
— наименовании органа, выдавшего лицензию.
Должны указываться контакты – не только службы поддержки, но и лицензирующего органа, чтобы в случае жалоб на неправомерную деятельность, было куда обратиться.
Игровая линия
Выбирая букмекера, следует обращать внимание на широту линии – число событий, на исходы которых можно заключать пари. Благодаря появлению новых предложений данный параметр приобретает все большую гибкость. Наряду с основными спортивными событиями букмекеры все чаще предлагают для ставок:
— экзотические виды спорта;
— редкие турниры;
— события, совсем не связанные со спортом (политика, шоу-бизнес, телесериалы и так далее).
Желательно искать такую площадку, которая даст возможность ставить на интересующие события, чтобы коэффициенты, установленные на них, были выгодными.
На роспись ставок тоже нужно обращать внимание. Речь идет о перечне пари, предложенных площадкой для того или иного события. Надежные букмекеры стараются расписать спортивные поединки настолько подробно, чтобы полностью удовлетворить потребности беттеров.
Величина коэффициентов
Во многом выбор определяется величиной коэффициентов: заключать пари по высоким кэффам – практически то же самое, что заниматься совершением покупок по выгодной стоимости.
Надежная контора не злоупотребляет такими действиями, как резка максимумов даже по отношению к «вилочникам», то есть к игрокам, которые ставят на разные исходы одного события, таким образом, перестраховываясь.
Выбор валюты
Какая букмекерская контора лучше по выбору валюты? Об этом стоит задуматься еще до начала игры, как и о:
— вариантах ввода, а также вывода средств;
— оперативности выплат;
— комиссиях.
Рекомендуется открытие счета в валюте, используемой игроком повседневно. Желательно, чтобы на руках была банковская карта, на которую можно сделать перевод. Если же выбрать другую валюту, не избежать финансовых потерь, связанных с конвертацией.