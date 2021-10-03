Далеко не все букмекеры заслуживают доверия. Следует знать, как выбрать подходящую площадку для ставок на спорт. Необходимо играть только в легальных букмекерских конторах. Таким образом, вы страхуете себя от обмана и “развода” на деньги, чем нередко занимаются нелегальные организации, выдающие себя за букмекеров.О лучших площадках для ставок

Букмекерская контора должны быть надежна. Все-таки беттинг – это такая сфера деятельности, где крутятся большие деньги. Не спешите доверять рейтингам. Обычно составители топ-10 или топ-50 уверяют, что их оценки совершенно независимы. На деле нередко те, кто их составляют, сами представляют интересы той или иной БК. То же самое касается и топа тотализаторов.

Вычислить ряд лучших букмекерских контор по популярности, надежности, коэффициентам, игровой линии, вариантам ставок и прочим показателям реально.

Узнайте, сколько времени работает букмекер. Выбирать желательно тот сайт, который принимает ставки не первый год и о котором большинство беттеров оставляет хорошие отзывы на тематических форумах и в социальных сетях.

Лучшие букмекеры должны предоставлять на своих ресурсах максимальную информацию о:

— юридическом статусе;

— номере лицензии;

— наименовании органа, выдавшего лицензию.

Должны указываться контакты – не только службы поддержки, но и лицензирующего органа, чтобы в случае жалоб на неправомерную деятельность, было куда обратиться.

Игровая линия

Выбирая букмекера, следует обращать внимание на широту линии – число событий, на исходы которых можно заключать пари. Благодаря появлению новых предложений данный параметр приобретает все большую гибкость. Наряду с основными спортивными событиями букмекеры все чаще предлагают для ставок:

— экзотические виды спорта;

— редкие турниры;

— события, совсем не связанные со спортом (политика, шоу-бизнес, телесериалы и так далее).

Желательно искать такую площадку, которая даст возможность ставить на интересующие события, чтобы коэффициенты, установленные на них, были выгодными.

На роспись ставок тоже нужно обращать внимание. Речь идет о перечне пари, предложенных площадкой для того или иного события. Надежные букмекеры стараются расписать спортивные поединки настолько подробно, чтобы полностью удовлетворить потребности беттеров.

Величина коэффициентов

Во многом выбор определяется величиной коэффициентов: заключать пари по высоким кэффам – практически то же самое, что заниматься совершением покупок по выгодной стоимости.

Надежная контора не злоупотребляет такими действиями, как резка максимумов даже по отношению к «вилочникам», то есть к игрокам, которые ставят на разные исходы одного события, таким образом, перестраховываясь.

Выбор валюты

Какая букмекерская контора лучше по выбору валюты? Об этом стоит задуматься еще до начала игры, как и о:

— вариантах ввода, а также вывода средств;

— оперативности выплат;

— комиссиях.

Рекомендуется открытие счета в валюте, используемой игроком повседневно. Желательно, чтобы на руках была банковская карта, на которую можно сделать перевод. Если же выбрать другую валюту, не избежать финансовых потерь, связанных с конвертацией.