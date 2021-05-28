Продолжительные поездки на дальние дистанции, такие как Львов-Харьков, лучше всего совершать на комфортабельных автобусах. Но достаточно сложно выбрать проверенную транспортную компанию, которая выпускает на маршрут современные транспортные средства. Новый Львов-Харьков автобус предлагают перевозчики, рейсы которых представлены на онлайн сервисе для поиска и приобретения автобусных билетов InBus.

Все автобусы Львов-Харьков отправляются по заданному маршруту, проезжая следующие города и различные населенные пункты: Львов – Броды – Радивилов – Дубно – Ровно – Новоград-Волынский – Коростышев – Коцюбинское – Киев – Борисполь – Березань – Пирятин – Лубны – Решетиловка – Полтава – Люботин – Песочин – Харьков. Это довольно длинное расстояние, которое составляет 1020 км, автобус Львов-Харьков проезжает за 16-20 часов в зависимости от выбранного маршрута.

Каким должен быть современный автобус?

На интернет портале InBus предложены билеты Львов-Харьков от проверенных компаний, в автопарке которых имеются такие транспортные средства:

Современные автобусы с раскладывающимися креслами и удобными подлокотниками, что позволяет пассажирам полностью расслабиться в дороге и поспать.

В салоне работает кондиционер, способный обеспечить комфортный микроклимат независимо от погоды за окном.

В некоторых автобусах имеется бесплатный Wi-Fi, благодаря которому длительная поездка пройдет для пассажиров быстро и незаметно.

Наличие телевизора поможет пассажирам развлечься в пути и насладиться просмотром всевозможных клипов, сериалов или фильмов.

Приобрести билет Львов-Харьков можно в онлайн режиме, определившись с подходящей датой и временем отправления автобуса от конкретного перевозчика.

Какие особенности приобретения билетов по маршруту Львов-Харьков?

При совершении покупки билетов на сайте InBus каждый пассажир сможет узнать точную марку и модель автобуса, на котором ему предстоит отправиться в долгое путешествие. Эта информация доступна для пользователей при выборе определенного рейса, а также в личном кабинете.

Кроме того, стоимость билета Львов-Харьков зависит от выбранной даты и перевозчика. Часто транспортные компании предлагают своим пассажирам различные скидки при покупке билетов. Средняя стоимость билетов без скидки составляет 918 грн.

Приобрести билеты в режиме онлайн можно за 30-45 дней до даты запланированной поездки. Как правило, автовокзалы открывают продажи билетов не позже, чем за 15 дней до поездки.