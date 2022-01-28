Берцы — практичная обувь, подходящая для походов на природу, тренировок на свежем воздухе и других целей. Существуют модели берцев для зимы и лета, армейские и обычные берцы. Изначально они были созданы для солдат, но позднее ими стали пользоваться заядлые туристы, любители исторической реконструкции и других способов активного времяпрепровождения на свежем воздухе.

Берцы от https://voentorg.ua/ru/obuv/bertsy состоят из верха, подкладки, мягкого анатомического канта, усиленного задника, термопластичного подноска, основной стельки и нижней полустельки, подошвы, заднего лат-кармана, а также глухого и полуглухого клапанов. Многие интересуются, как правильно выбрать берцы, чтобы они прослужили максимально долго, не износились и не потеряли эстетичности внешнего вида. При выборе такой обуви нужно обращать внимание на следующие факторы:

материал верха. Желательно, чтобы берцы были сшиты из натуральной кожи со вставками из замши, нубука и хлопка в равных пропорциях;

подкладка. Это должен быть мембранный материал, защищающий стопы от перегрева;

подошва. Она должна быть изготовлена из вулканизированной резины или искусственного каучука — такие материалы обеспечивают достаточную жёсткость и устойчивость к внешним повреждениям;

наличие шнуровки с двумя зонами для надёжной фиксации стопы и зоны голени;

качественный утеплитель. Самый оптимальный вариант — это холлофайбер, однако и стоит такой материал соотвествующе;

язычок — он должен быть вшит в корпус ботинка по всей длине;

дополнительные крепления — их должно быть как можно меньше, так как каждое лишнее отверстие в ботинках приводит к потерям тепла;

Поверхность качественных берцев должна иметь влагозащитную пропитку, чтобы в них можно было передвигаться по заболоченной местности и в периоды высокой влажности. Если выбранные берцы соответствуют всем этим критериям, они прослужат максимально долго, вне зависимости от условий эксплуатации. Берцы желательно носить вместе с термоносками, если планируются походы на природу зимой. Покупать берцы желательно в специализированных магазинах обуви в стиле милитари.