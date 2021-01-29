Современные теплицы и парники доступны во всех формах и размерах, от зимнего сада до закрытой стеклянной веранды вокруг входной двери. Все они очень полезны для садовода-любителя и могут вместить удивительно большое количество растений разных видов. Как правило, считается, что теплицы с двускатной крышей являются наиболее универсальными, когда нужно выращивать широкий спектр растений.

Теплицы можно создавать из самых разных материалов. Полиэтиленовые конструкции изначально дешевы, но их необходимо перекрашивать каждые два года, и зимой они часто будут повреждены ветром или снегом. Гораздо лучше конструкции из акрилового листа, поликарбонатных материалов или агроволокна, кстати купить теплицу в Украине вы можете прямо сейчас по выгодным ценам.

Хорошо смазанные кедр и тик, очевидно, идеальны, для каркаса, но очень дороги, в, то время как обычная древесина хвойных пород, окрашенная в белый цвет, выглядит хорошо, но имеет очень ограниченный срок службы. Алюминий, лучший ответ, внимательно осматривайте любую предполагаемую покупку такого рода и выбирайте полностью алюминиевую модель.

Если вы можете позволить себе обогрев теплицы, также имеет смысл утеплить ее, чтобы минимизировать потери тепла. Есть много способов сделать это, доступный изоляционный материал легко найти и он редко вызывает какие-либо проблемы с конденсацией. Прозрачный полиэтилен всегда считался наиболее подходящей изоляцией, вызывающей минимальное уменьшение количества света и удерживающей воздушный барьер. Тем не менее, это всегда было связано с конденсацией, скоплением светоредуцирующих водорослей и хрупкостью, которая не так очевидна в современной прозрачной пузырьковой изоляции.

Какой бы утеплитель вы ни выбрали, при его креплении к внутренней конструкции теплицы важно предусмотреть возможность открытия вентиляторов. Утеплитель все еще может быть полезен ночью весной, но в солнечные дни температура будет стремительно расти, и может потребоваться полная вентиляция.

Главное помнить, что правильное расположение теплицы жизненно важно для правильного развития растений. Выберите открытую часть сада на солнечной стороне. Притенять современную небольшую теплицу, если солнце становится слишком ярким, — несложное дело. С другой стороны, неконтролируемый оттенок дерева или здания может привести к очень плохому и разочаровывающему эффекту для растений.