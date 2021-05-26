Для полноценного отдыха и успешной рыбалки необходимо иметь с собой не только крепкие удилища и наживку, но и карповую раскладушку. Она является одним из главных предметов, которые делают рыбалку комфортной и помогают сохранить здоровье. Карповая раскладушка отличается от банального складного стула повышенным комфортом и удобством. При длительном нахождении на берегу вы можете почувствовать усталость и дискомфорт. Раскладушка поможет вам избежать этих проблем, и рыбалка будет доставлять вам только удовольствие.

Особенности карповой раскладушки

Раскладушки используются в любой сезон рыбалки. Они исключают контакт с землей, и вероятность простудиться. Выбирать раскладушку следует максимально больших размеров для большего комфорта. Она имеет складную конструкцию, удобный матрас и от двух до четырех опор. Модели отличаются многофункциональностью. Многие раскладушки можно трансформировать в удобное кресло или зафиксировать спальный мешок. Кстати, купить карповую раскладушку в АкваМания вы можете на сайте aquamania.ua прямо сейчас по выгодным ценам.

Характеристики карповой раскладушки:

Имеет прочную конструкцию;

Регулируемые усиленные ножки;

Надежный и водонепроницаемый материал;

Удобно транспортируется;

Долгий срок службы.

Особенности элементов при выборе

При выборе карповой раскладушки следует обратить внимание на каркас. Он изготавливается из стали или алюминия. Вариант из нержавеющей стали с ударопрочными элементами пластика является одим из самых надежных. Если вы рассчитываете на непродолжительное нахождение на берегу, то можно выбрать раскладушку с алюминиевым каркасом. Она имеет более легкую конструкцию. При выборе, следует обратить внимание на матрас. Для продолжительного отдыха с ночевкой следует выбрать ортопедический матрас. Он снизит нагрузку на позвоночник во время продолжительного пребывания в одном положении.

Для короткого нахождения на берегу можно использовать модель раскладушки с мягким матрасом и микрофлисовой подушкой. Она отличается повышенным комфортом и эргономичностью.

Критерии выбора

При выборе карповой раскладушки, необходимо учитывать частоту поездок и пребывания на рыбалке. Если вы редко и непродолжительно выезжаете на рыбалку, то вам подойдет недорогой вариант изделия. Можно приобрести модель с алюминиевым каркасом и жестким матрасом. Для заядлых рыбаков следует выбирать варианты подороже. Необходимо выбирать раскладушку с регулируемыми ножками с не менее тремя опорами. В раскладушке необходимо, чтобы ножки регулировались и ее можно было установить на любой неровной поверхности. Она должна выдерживать не только ваш вес, но и все необходимые спальные принадлежности. Правильно подобранная модель карповой раскладушки прослужит вам несколько сезонов и обеспечит хорошую рыбалку.