Хозяйки все чаще начали задумываться, а какую бытовую химию они приобретают для уборки квартиры, в которой живут дети, аллергики, люди с чувствительной кожей, возможно. Как показывает практика, агрессивные и едкие химические компоненты хорошо удаляют различные загрязнения, но при этом их испарения и контакт с кожей могут причинить значительный вред здоровью домочадцев. Утилизация подобных веществ причиняет вред еще и окружающей среде.

По этой причине женщины все больше обращают внимание на химию с высококачественными и натуральными компонентами.

На что обратить внимание при выборе бытовой химии

Необходимо понимать, что средства бытовой химии бывают специальные и универсальные. Но при этом оба должны соответствовать 3 требованиям: высокое качество исходного сырья, эффективность, полная безопасность для здоровья человека. Ну а бонусом будет экономичный расход и удобство применения. Всем этим качествам отвечают корейские средства, которые стремительно завоевывают рынок своей доступной, эффективной и биологически чистой продукцией. Вы можете купить корейскую бытовую химию оптом и оценить ее преимущества уже сегодня.

Обязательно оцените состав средства перед покупкой, особенности использования, условия хранения и текущий срок годности. Отдельно обратите внимание на меры предосторожности и другие предупреждающие надписи, которые могут быть вынесены в отдельный блок или прописаны мелким шрифтом.

Так, избегайте приобретение химии, в составе которой присутствует хлор, фосфаты, формальдегид, продукты нефтехимии, активные спирты, гипохлорит натрия и т. д.

Отдельно необходимо смотреть такие компоненты как ПАВ – именно они входят в большинство средств бытовой химии и делают ее эффективной (порошок, чистящее средство, гель для посуды и т. д.). Так, если ПАВ были получены из нефтехимической основы, то они достаточно агрессивны, могут вызывать аллергическую реакцию, ухудшение состояния кожи и слизистых поверхностей. Вредны они и для водной среды, так как полностью не смываются и не разлагаются. Только представьте, что такое вещество на визуально чистой тарелке может в небольших концентрациях регулярно попадать в желудок!

Корейская бытовая химия лишена таких недостатков, как агрессивные ПАВ и другие вредные компоненты в составе. Ознакомиться с ассортиментом и приобрести продукцию из Кореи вы можете тут https://kos-mart.ru/katalog/ru_bytovaya_himiya.

Далее переходим к упаковке. Многие средства фасуются в пластиковые бутылки, как прозрачные, так и не прозрачные. Прозрачная в этом плане предпочтительнее, так как позволяет оценить консистенцию, количество и цвет средства, наличие осадков на дне. С другой стороны, при неправильной транспортировке или хранении воздействие солнечных лучшей на прозрачную емкость может привести к порче продукта.

И тут также можно держать во внимании лайфхак. Если производитель фасует средство в различные по виду и емкости тару, значит оно стало популярным и востребовано у потребителей.

Постарайтесь выбирать средства с умеренным запахом и более натуральным цветом, так как благоухающий аромат и приятный розовый или желтый цвет бытовой химии придают синтетические компоненты, которых итак в составе немало.

Старайтесь не приобретать бюджетную бытовую химию, если нет резкой необходимости сэкономить. Поверьте, на лечение аллергии или куда более серьезных последствий вы в будущем потратите куда более серьезные деньги. Экологические средства в принципе не могут быть дешевле по цене чем сплошная химия – это также необходимо брать в учет.

В целом обратите внимание на бытовую химию с пометкой «эко» или «органик», «для детей». Если после изучения состава ничего подозрительного не обнаружите – то можете смело брать.