У многих из нас есть дома коты. Они любят комфорт и уют в помещении. Сейчас в продаже есть большое разнообразие мест для того, чтобы ваш питомец мог отдохнуть. Лежанка — отличный вариант, который станет частью вашего интерьера. Каждая кошка любит отдыхать по-своему: на кровати вместе с хозяином, на подоконнике, на шкафу либо на кресле. Чтобы сделать правильный выбор лежанки, нужно присмотреться к повадкам питомца и выделить то место, которое нравится пушистику больше всего.

При выборе места для отдыха необходимо обращать внимание на изготовителя и продавца. При покупке «кровати» главное — материал изделия. Он должен быть высокого качества и гипоаллергенным. Изделия из такого материала прослужат не один год, а ваши котики будут получать истинное наслаждение в них.

Котики любят поспать несколько раз в день, поэтому место для сна должно быть уютным и надежным. Покупка лежанки на https://haustier.ua/ru/category/lezhanki-dlya-kotiv/ — это выгодно и практично. Вам не придется постоянно стирать белье после отдыха пушистика и счищать остатки шерсти с дивана и кресел. Можно выбрать изделие, учитывая нрав и привычки питомца.

В продаже имеются лежанки в форме:

корзины;

матраса;

ватрушки;

гамака;

домика;

мягкой мебели.

Наиболее популярный и бюджетный — мягкая корзинка. Такое место нравится спокойным котам. Предпочтительно покупать лежанки с бортиками вокруг, в которых пушистики ощущают защиту и покой. Можно выбрать плетеную корзину, также лежак с основанием из пластика либо дерева. Преимущества изделий в том, что они просты в применении, легко моются, изготовлены из безвредных материалов.

Очень удобен в применении матрас. Его можно свободно переносить с одного места на другое, он легок и универсален. Лучше располагать его не небольшой высоте, поскольку высота — это «конек» пушистиков.

Лежанки в форме ватрушки наполняются синтепоном, благодаря которому внутри тепло и уютно. Однако избавляться от грязи тяжело, требует особых усилий и времени.

Для активных кошек среднего возраста лучшим вариантом будет гамак. За ним легко и просто ухаживать, транспортировать.

Для питомца можно соорудить целый комплекс для отдыха с домиком и мебелью, интересными и полезными для вашего друга.