Базальтовый утеплитель является материалом, изготовленным из магматических пород на основе специальной технологии. Полученные волокна идут на формирование матов и рулонов для утепления строительных сооружений.

Свойства утеплителя

Выбирая базальтовую вату, нужно знать её свойства. Они носят следующий характер:

Величина коэффициента теплопроводности имеет пределы 0,035-0,045 Вт/м*К. Плотность материала может составлять 30-200 кг/м3. Длительность эксплуатации материала без потери качеств достигает 50 лет. Минеральный утеплитель относится к негорючему материалу. Уровень водопоглощения достигает 1 %. Материал не чувствителен к химически активным веществам.

Благодаря таким качествам в минеральной вате никогда не заводится грызуны или насекомые.

Сферы использования

Базальтовый утеплитель обладает универсальными теплоизоляционными свойствами. Это обеспечило его применение в строительстве:

Для формирования изоляционного слоя при возведении фасада здания. Для утепления перекрытий, стен и полов помещения. Используется как внешний защитный утеплитель при оштукатуривании наружных стен здания. Огнестойкость материала позволяет вести его использование для обшивки каминов.

Базальтовая вата имеет хорошие звукоизоляционные характеристики. Она позволяет создавать людям комфортные условия для проживания.

Выбор утеплителя

При выборе утеплителя в первую очередь нужно учитывать его плотность и размер. Для этого необходимо руководствоваться следующими принципами:

Утепляя наклонную поверхность, нужно брать материал с толщиной от 15 см и плотностью от 40 кг/м3. Для обеспечения надёжной звукоизоляции оптимальная плотность утеплителя должна составлять пределы 40-60 кг/м3. Для наружной поверхности дома толщина плиты выбирается от 10 см. При этом плотность должна составлять не меньше, чем 80 кг/м3. Для вентилируемого фасада здания лучше прокладывать 2 слоя ваты. Один мягкий, а второй жёсткий.

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