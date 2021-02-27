Базальтовый утеплитель является материалом, изготовленным из магматических пород на основе специальной технологии. Полученные волокна идут на формирование матов и рулонов для утепления строительных сооружений.
Свойства утеплителя
Выбирая базальтовую вату, нужно знать её свойства. Они носят следующий характер:
- Величина коэффициента теплопроводности имеет пределы 0,035-0,045 Вт/м*К.
- Плотность материала может составлять 30-200 кг/м3.
- Длительность эксплуатации материала без потери качеств достигает 50 лет.
- Минеральный утеплитель относится к негорючему материалу.
- Уровень водопоглощения достигает 1 %.
- Материал не чувствителен к химически активным веществам.
Благодаря таким качествам в минеральной вате никогда не заводится грызуны или насекомые.
Сферы использования
Базальтовый утеплитель обладает универсальными теплоизоляционными свойствами. Это обеспечило его применение в строительстве:
- Для формирования изоляционного слоя при возведении фасада здания.
- Для утепления перекрытий, стен и полов помещения.
- Используется как внешний защитный утеплитель при оштукатуривании наружных стен здания.
- Огнестойкость материала позволяет вести его использование для обшивки каминов.
Базальтовая вата имеет хорошие звукоизоляционные характеристики. Она позволяет создавать людям комфортные условия для проживания.
Выбор утеплителя
При выборе утеплителя в первую очередь нужно учитывать его плотность и размер. Для этого необходимо руководствоваться следующими принципами:
- Утепляя наклонную поверхность, нужно брать материал с толщиной от 15 см и плотностью от 40 кг/м3.
- Для обеспечения надёжной звукоизоляции оптимальная плотность утеплителя должна составлять пределы 40-60 кг/м3.
- Для наружной поверхности дома толщина плиты выбирается от 10 см. При этом плотность должна составлять не меньше, чем 80 кг/м3.
- Для вентилируемого фасада здания лучше прокладывать 2 слоя ваты. Один мягкий, а второй жёсткий.
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