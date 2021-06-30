Маркетолог — это специалист, который проанализировав рынок соответствующих товаров и услуг, сможет разработать эффективное продвижение сайта.

Основные качества, которыми должен обладать маркетолог — это

Аналитический склад ума;

Креативность;

Многозадачность;

Умение принимать самостоятельно решения;

Стрессоустойчивость;

Инициативность.

Грамотный маркетолог прежде, чем предложит свою кандидатуру на вакансию, изучит товар или услугу, которые будут представлены на сайте. Это ему нужно для того, чтобы вести предметный разговор на собеседовании. Он сможет на первом интервью обозначить несколько концепций его дальнейшей работы, указать приоритетные направления для достижения высоких показателей.

Опыт работы маркетологом не должен быть ключевым показателем. Если сфера деятельности на предыдущем месте работы схожа, то это несомненно плюс. В случае же, если деятельность иная, то важно, чтобы кандидат понимал, что маркетинг невозможно строить по шаблону. И стратегии для каждого нового продвижения сайтов должны прорабатываться индивидуально. Грамотный маркетолог изучает спрос и потребности в каждом случае индивидуально, так как понимает, что от этого зависит конечный результат.

Немаловажно, чтобы в резюме кандидата были данные о том, насколько он подготовлен к продвижению именно сайта, для этого ему следует обладать навыками смм-специалиста, таргетолога и т.п. Он должен знать об эффективных инструментах продвижения сайта в интернет-пространстве. Ему должны быть известны самые ТОПовые площадки, на которых может размещаться реклама, которая даст лучший результат.

Маркетолог наравне с аналитическими данными должен обладать креативным мышлением, одной из его задач будет решение визуального дизайна сайта, именно он должен продумать общую концепцию, как будет выглядеть сайт, по его инициативе дизайнеры, художники будут формировать визуал сайта.

Грамотность, чёткость суждений, организованность, уверенность и коммуникабельность так же будут плюсами кандидата на вакансию маркетолога по продвижению сайта.