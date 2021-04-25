Для большинства женщин поход к гинекологу сопровождается большой психоэмоциональной нагрузкой и стрессом. От степени квалифицированности врача, его умения находить общий язык с пациентами (пациентками) зависит многое. Прежде чем лечь на гинекологическое кресло и довериться незнакомому специалисту в области женского здоровья, воспользуйтесь рекомендациями из данной статьи.

Советы по выбору гинеколога

Сочетание компетентности и личностного отношения . Первый и главный фактор, на который стоит обратить внимание – это профессионализм врача тут. Если при осмотре гинеколог комментирует свои действия, предупреждает о возможных болевых ощущениях, делится полезными рекомендациями и внимательно относится к чувствам клиента (клиентки) – Вы в надежных руках;

. Первый и главный фактор, на который стоит обратить внимание – это профессионализм врача тут. Если при осмотре гинеколог комментирует свои действия, предупреждает о возможных болевых ощущениях, делится полезными рекомендациями и внимательно относится к чувствам клиента (клиентки) – Вы в надежных руках; Половая принадлежность . Если женщина в силу религиозных убеждений или внутренних установок не может проходить осмотр у мужчины, то лучше не «идти против себя». Эмоциональное состояние человека до и после приема значит гораздо больше, чем назойливые рекомендации подруг;

. Если женщина в силу религиозных убеждений или внутренних установок не может проходить осмотр у мужчины, то лучше не «идти против себя». Эмоциональное состояние человека до и после приема значит гораздо больше, чем назойливые рекомендации подруг; Высокая стоимость услуг . Частная клиника – отнюдь не единственное место, где работают «хорошие гинекологи». Бытует мнение, что «дорогой специалист» – это 100% гарантия качественного обслуживания. К сожалению, в частных учреждениях вероятность попасть к некомпетентному врачу, «работающему на конвейер», велика;

. Частная клиника – отнюдь не единственное место, где работают «хорошие гинекологи». Бытует мнение, что «дорогой специалист» – это 100% гарантия качественного обслуживания. К сожалению, в частных учреждениях вероятность попасть к некомпетентному врачу, «работающему на конвейер», велика; Возраст . С советских времен в умах людей прочно укоренилась установка: «Чем выше стаж сотрудника, тем он компетентнее». Как показывает практика, гинекологи, проработавшие 10-15 лет в данной области медицины, неохотно используют современные методики лечения. Приверженность к «старому», нежелание изучать и применять новые разработки могут обернуться неприятностями для клиентов;

. С советских времен в умах людей прочно укоренилась установка: «Чем выше стаж сотрудника, тем он компетентнее». Как показывает практика, гинекологи, проработавшие 10-15 лет в данной области медицины, неохотно используют современные методики лечения. Приверженность к «старому», нежелание изучать и применять новые разработки могут обернуться неприятностями для клиентов; Рекомендации подруг, родственников, знакомых. Всегда можно прислушиваться к советам близких людей. Однако окончательное решение всегда принимаете Вы.

Запись на первичный прием способна многое рассказать о клинике, в которую Вы решили обратиться. Равнодушное отношение к пациентам, постоянные проблемы с дозвоном или подачей заявки – верный признак некачественного обслуживания. И наоборот, расписанный на несколько дней вперед график, положительные отзывы в социальных сетях – показатель признания (популярности) гинеколога.

Соблюдение профессиональной этики, развернутые ответы на задаваемые клиентом вопросы, доброжелательность, открытость, установление доверительного отношения между медиком и пациентом – факторы, на которые следует ориентироваться при выборе «хорошего гинеколога».