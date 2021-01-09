Идеальным средством самозащиты без серьёзных последствий можно назвать электошокер. В одном случае данный способ опасен это если у нападающего на вас оппонента слабое сердце. От сильного удара электрическим током слабая сердечно-сосудистая система человека может дать сбой. Но это касается пожилых людей, а все преступники обычно здоровые люди.

Как выбирать

Правильное определение электрошокера – прибор для самозащиты. Он может поражать человека сильным разрядом электрического тока. Но при этом не способен его убить. Так же, самый мощный шокер хорошо используется для отпугивания собак и диких животных. Принцип работы аппарата заключается в передаче разряда непосредственно к телу оппонента. При этом у последнего возникают судороги, болевые ощущения, вплоть до потери сознания.

Если нужен надёжный и действительно «вырубающий прибор» необходимо остановить свой выбор на шокерах с высокими показателями мощности. Распространённые варианты моделей пробивают одежду электрическим током толщиной 2-3 см. Современное развитие передовых технологий предусматривает использование разных моделей приборов для самозащиты. Выделим основные критерии, которые рекомендуется соблюдать при выборе аппарата:

Модель (контактный вариант или стреляющий на расстояние).

Размер модели.

Использование аккумулятора или батарейки в качестве источника питания.

Технические характеристики.

Область применения.

Кто производитель.

Если вы работаете в охранной организации вам конечно лучше выбрать шокер дубинку или стреляющий вариант. Удобно, быстро и главное нет близкого контакта с противником. Контактные защитные приборы имеют меньший размер и другую конструкцию. Но они хорошо вмещаются в дамских сумочках, карманах, барсетках. При нападении на вас хулиганов, применение шокера, например из дамской сумочки, станет для них неприятным сюрпризом.

Далее большое значение имеет способ питания электрошокера. Батарейки, как известно это недолгий способ рабочего состояния шокера. Хватит примерно на несколько раз, потом необходимо сделать замену использованных батареек на новые комплекты.

Аккумуляторы лучше подходят для таких приборов. В первых нет затрат на постоянные покупки. Во вторых дольше работают, но в частых случаях могут давать менее сильный, но стабильный электрический разряд, чем батарейки. Главное преимущество возможность зарядки в домашних условиях. Но если вы собираетесь в места, где нет электричества, то лучше запастись комплектами батарей с соответствующими моделями шокеров.

Женщинам рекомендуется выбирать шокер Геппард-2, таксистам с «антизахватом». Популярностью в народе пользуются различные конструкции электрошокеров в виде фонарей. Это наиболее оптимальный вариант рационального использования приборов в хозяйстве и бытовых условиях.