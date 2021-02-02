Диспенсеры для жидкого мыла – это специальные устройства для подачи очищающих косметических продуктов в небольших дозированных порциях. Их устанавливают в туалетных и ванных комнатах многих общественных организаций и других компаний, осуществляющих деятельность в сфере обслуживания.

Дозаторы обеспечивают посетителям и персоналу удобство нанесения на руки жидкого мыла, крем-геля или санитайзера. Выбрать и заказать диспенсер для жидкого мыла можно на сайте https://simi.kiev.ua/dispenseri-dlya-zhitkogo-mila/. В интернет-магазине представлен широкий ассортимент в разных материалах от большого спектра производителей.

Разновидности дозаторов для жидкого мыла

Ассортимент диспенсеров, представленных в продаже достаточно широк. Модели различных производителей отличаются по типу механизма подачи содержимого, вместительности устройства, форме и цветовому оформлению. От типа устройства зависит способ его установки, а также особенности обслуживания.

Чтобы не ошибиться с выбором при покупке аксессуара, необходимо не только сравнивать цены в интернет-магазинах, но и разобраться в принципе его работы и основных разновидностях.

В зависимости от типа выдачи гигиенических средств дозаторы могут быть:

Механические с небольшой кнопкой либо втулкой;

Сенсорные, в которых установлен датчик движения или таймер;

Локтевые, механизм которых приводится в действие при помощи нажатия локтем.

Способ подачи гигиенической жидкости определяет механизм дозатора. Это может быть спрей, струя или пена. Устройство по типу спрея лучше всего подходит для антисептика. Жидкое мыло целесообразно подавать струями, а пенное мыло за счет специально установленного вспенивателя.

В большинстве случаев для изготовления дозаторов для мыла применяют нержавейку или прочный пластик, не чувствительный к механическим повреждениям. Чтобы регулировать уровень заполнения контейнера во многих моделях предусмотрено небольшое прозрачное окошко.

Перед тем как заказать диспенсер для жидкого мыла нужно определиться с объемом контейнера дозатора. При выборе его размера нужно учитывать количество посетителей и габариты туалетной комнаты.

Как подобрать тип крепления диспенсера?

Способ установки дозаторов для жидкого мыла непосредственно зависит от типа крепления, которое может быть настенным или настольным.

Наиболее распространённый вид крепления – настенный. Для закрепления устройства на стене используются дюбеля или шурупы. Рекомендуемое расстояние между раковиной и нижним краем дозатора – около 15-20 сантиметров.

Настольное крепление бывает в основном у сенсорных моделей. Форма таких дозаторов более удобна для перемещения и расположения на полке в непосредственной близости от раковины. Такой вид монтажа оптимален для домашнего применения и крепления в ресторанах и гостиничных номерах.