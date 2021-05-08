Занимаясь поиском адвоката, необходимо изначально определиться с тем, нужен вам юрист или адвокат. Поскольку далеко не каждый юрист может предоставить адвокатские услуги, однако, каждый адвокат в любом случае, является юристом.

Определившись с тем, какой нужен специалист. Можно поискать в интернете, руководствуясь отзывами других пользователей. Тогда удастся подобрать несколько вариантов из которых дальше уже выбирать того, кто сможет помочь в вашей ситуации.

Очень важно убедиться, что адвокат таковым действительно является. Сделать это можно на сайте Минюста, воспользовавшись реестром. Возле выбранного вами специалиста должен быть указан статус «Действующий».

Уточнить специализацию адвоката https://yurhelp.in.ua/advokat-kiev/. Вы должны быть уверены, что он хорошо разбирается в интересующей вас теме и сможет оказать действительно качественные услуги. Хорошо, если удастся найти адвоката, который имеет узкую специализацию именно в той теме, которая вас интересует. Плюс, важно узнать насколько большой у него опыт и количество выигранных дел. Необходимо получить максимум информации, которая может оказаться для вас действительно важной.

Обязательно лично встретиться с адвокатом, чтобы сформировать о нем собственное мнение. Поскольку в телефонном режиме или в переписке, не удастся до конца разобраться насколько специалисту можно доверять, сможет ли он помочь. Важно быть полностью уверенным в адвокате. Тогда сотрудничество сложится наилучшим образом и можно рассчитывать на положительный результат.

Не стоит полагаться на адвоката, рекомендации о котором были получены от сотрудников правоохранительных органов. Поскольку может оказаться, что специалист не предоставит качественных услуг и будет работать против вас. Поскольку может оказаться, что адвокат работает в интересах правоохранительных органах, создавая лишь видимость помощи клиенту.

Обязательно уточните количество выигранных дел, связанных с интересующей специализацией. Тогда будет уверенность, что можно рассчитывать на положительный исход, полностью соответствующий ожиданиям.