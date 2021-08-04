Водяные конвекторы – это универсальное оборудование для обустройства системы отопления. С помощью конвектора можно создать комфорт и уют в помещении любого назначения. Сегодня данные приборы становятся особенно востребованными из-за компактных размеров и высокой эффективности.

Прежде всего, это удобно, поскольку конструкция прибора обладает небольшими габаритами. А значит, водяной конвектор может монтироваться на любом выбранном участке пола. Для монтажа прибора заготавливаются специальные ниши. Компактный корпус прямоугольной формы отлично подойдёт для любого интерьера.

Надёжные качественные водяные конвекторы могут быть установлены в ниши пола, которые будут специально заготовлены заранее. Также их монтаж может быть произведён при подготовленной стяжке пола. Внутрипольные бюджетные водяные конвекторы покрыты специальной решёткой, через неё переносится нагретый воздух.

Основные критерии выбора

Есть несколько критериев, на которые стоит обращать внимание при выборе внутрипольных водяных конвекторов:

1. Размер. Небольшие габариты позволяют встроить оборудование в выбранное место;

2. Прочность материала. Обычно корпус изготовлен из нержавеющей стали;

3. Эффективность отопления. Данные приборы обеспечивают равномерное прогревание помещения, это важный показатель их эффективности;

4. Производитель. Конвекторы от отечественного производителя отличаются долгим сроком службы;

5. Вес и габариты. Приборы имеют небольшой вес, что позволяет встроить их в любое помещение.

Данные преимущества делают водяные конвекторы особенно популярными по сравнению с другими системами отопления. С помощью этого оборудования можно отапливать помещения при небольших температурах теплоносителя. Так происходит меньше затрат энергии для нагрева воды.

Создание уюта в помещении становится непростой задачей, справиться с которой помогут водяные конвекторы. Это универсальное оборудование поможет создать надёжную систему отопления. Конвекторы можно установить под окнами или в любом другом месте. Прибор обеспечит постоянное прогревание помещения по всей площади. Таким образом можно быстро отрегулировать холодный поток воздуха.