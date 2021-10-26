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Отзывчивость интерфейса;

Наличие мобильной версии;

Возможность применять разные валюты;

Широкий набор спортивных дисциплин для ставок;

Шанс отменить ставку, если видно, что результат может оказаться далеко не таким, как того ожидалось.

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Бонусы и промокоды;

Наличие достаточного количества методов оплаты;

Возможность загрузить мобильное приложение;

Качество пользовательского интерфейса на всех возможных устройствах.

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