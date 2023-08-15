Одним из волнующих и задаваемых вопросов во время перетяжки мягкой мебели — стоимость услуги. Сегодня практически каждый пользователь мягкой мебели сталкивается с такой проблемой как невыводимые пятна, потертость подлокотников или проседание сиденья у стульев. Причин для перетяжки много, соответственно и стоимость предоставленных услуг разная.

Что формирует стоимость перетяжки мягкой мебели

Цена перетяжки не является фиксированной, поэтому сразу ответить на данный вопрос не получится. Стоимость исчисляется индивидуально после осмотра мебели мастером. Существует факторы, которые напрямую влияют на итоговую смету:

Модель и тип мягкой мебели.

Габариты, форма.

Сложность работы.

Частичная или полная замена элементов.

Ремонт подвижных деталей.

Обивочная мебельная ткань.

Срочность работы.

Транспортировка.

Также на стоимость услуг влияют и пожелания клиентов, дополнительные дизайнерские оформления и прочие моменты. В команде мастеров сервиса есть перетяжка мебели в Киеве, благодаря которой раритетная вещь может получить новую жизнь. Для этого нам нужно предоставить фото изделия во всех ракурсах. Специалисты сделают эскизы и предложат несколько вариантов.

Как узнать предварительную стоимость работ

Чтобы оформить заказ и узнать цену на перетяжку мебели, клиент должен связаться с нами удобным для него способом. Все реквизиты и номера телефонов указаны на сайте компании. Заказчик оставляет свою заявку, описывает ситуацию, по возможности присылает фотографию по email. Благодаря такой информации мы можем приблизительно сформировать полную стоимость предстоящих услуг.

Если клиент хочет более подробно узнать о цене, мы выезжаем на дом и проводим тщательный осмотр мебели, предоставляем образцы тканей, просчитываем все моменты в работе.

Замена наполнителя и комплектующих элементов

Именно такие моменты влияют на общую стоимость восстановительных работ. После осмотра мебели и подбора обивочной ткани, обсуждается частичная или полная замена комплектующих деталей и типа наполнителя. Как известно наполнитель может быть разным и имеет различную степень жесткости. Все моменты оговариваются с заказчиком заранее. Благодаря прямому сотрудничеству с поставщиками материалов и запасных мебельных деталей, такую работу мы выполняем быстро, качественно и не дорого.

Какую мебель мы восстанавливаем

Команда опытных специалистов берется за работу любой сложности, мы имеем немалый опыт в перетяжке мягкой мебели различных категорий:

Диваны.

Пуфы.

Гарнитуры.

Кресла.

Компьютерные стулья.

Кухонные табуреты и многое другое.

Ознакомиться с готовыми работами можно на нашем сайте, в разделе фото. Там каждый может увидеть результат наших работ и убедиться в профессионализме мастеров, дизайнеров. Мы выполняем работы не только на дому у клиента, но и в своей мастерской. Также принимаем офисные заказы. Как известно компьютерные кресла довольно часто пользуются такой услугой как перетяжка. Ведь мебель не дешевая, и не каждый владелец компании может выделить финансы на регулярную покупку стульев, да и это считается нерациональная трата денег.

Специалисты сервиса выполнят все работы по перетяжке мягкой мебели, включая раскрой, пошив чехлов на профессиональном уровне. Наши мастерские оборудованы самым современным оборудованием, при помощи которого быстро и качественно.

Перетяжка дивана стандартного размера намного дешевле обойдется вам, чем покупка нового. К тому же клиент может участвовать в создании внешнего образа любимой мебели. К примеру: кожаный диван может превосходного гармонировать с элементами текстиля, экокожа. Наши швеи превосходно создают чехлы для диванов и кресел из натуральной и искусственной кожи.

Если у вас возникли вопросы и предложения, мы с удовольствием свяжемся и предоставим свои ответы и услуги. С нами даже старая изношенная мебель приобретет современный и стильный образ. Если вы живете не в городе, а в его черте, не беда, в заранее оговоренное время, команда мастеров приедет по адресу и произведет осмотр и ремонт мягкой мебели.