В настоящее время вопрос установления отцовства считается актуальным. Его можно решить, не прибегая к судебным разборкам, а при обоюдном согласии.Определение отцовства включает в себя некоторые моменты, с помощью которых можно узнать о наличии родственных связей между отцом и ребенком. ДНК тестирование – самое высокоточное исследование при наличии биоматериала двух сторон. Определение отцовства без метода ДНК – возможность получить результат, если один биологический материал отсутствует.

Определить отцовство без ДНК можно такими методами:

по внешнему сходству (цвет глаз, структура волос и т.п.);

по сопоставлению резус-фактора и группы крови;

по вычислению точной даты зачатия;

по генетическим болезням.

Отцовство по группе крови и резус-фактору

Проверка группы крови по наследству – простая методика установления отцовства. По определенным биологическим принципам у женщины с 1-ой группой крови и у мужчины со 2-ой рождается ребенок с 1-ой либо 2-ой группой. Если ребенок родился с 3-ей группой крови, значит кто-то из родителей изменил.

Резус-фактор ребенка определяется еще до его появления на свет, в материнском утробе. Стопроцентное исключение отцовства возможно только при антигене RhD. При отрицательном резус–факторе у обоих родителей ребенок не может унаследовать положительный резус.

Как определить отцовство по внешним признакам

Определение отцовства по внешним признакам – не точная методика. Ребенок может унаследовать цвет глаз, овал лица, отличающийся от родительских. Случается, что похожие внешне люди не имеют никаких родственных связей.

Часто дети похожи не только на своих дедушек и бабушек, но и на дальних родственников. Фотография не является доказательством родства.

Отцовство по дате зачатия

Невозможно узнать с точностью до часа время зачатия ребенка. Дата зачатия – приблизительно 3-5 дней с момента незащищенного полового акта. Сравнивается со сроком врача (от первого дня последних месячных). Отсутствие мужчины в это время – повод засомневаться в его отцовстве.

Генетические болезни

Генетические болезни родителей могут передаваться ребенку. Существуют такие заболевания, которые возникают в результате передачи мутации в определенных генах. Родственники малыша по материнской линии не страдают болезнью, а папа и его родня болеют, – это факт подтверждения родства между родителями.

Как пройти ДНК тест

Исследования проводятся только на основе генетического материала со стороны отца. Объектами для анализов могут выступать:

Мазки с внутренней стороны щеки.

Кожные клетки.

Волосы.

Слюна.

Кровь.

Существуют образцы биоматериалов, которые не относятся к традиционным. Главное — наличие следов жизнедеятельности человека. К примеру, допустимо приносить жевательную резинку и зубочистку, носовые платки или бритвенные станки, зубные щётки и так далее.

Можно ли сделать ДНК текст дистанционно?

Возможность личного визита есть далеко не у всех. В большинстве случаев специализированные лаборатории разрешают дистанционную передачу биоматериалов для генетической экспертизы. Для этого нужно оформить заявку на сайте https://novosibirsk.medicalgenomics.ru/.

Клиенту расскажут, как всё сделать, вышлют контейнер для сбора материалов. Процедура не должна вызвать никаких затруднений. Например, ватной палочкой берут мазок, чтобы организовать исследование.

Но любая экспертиза, проведённая в подобном формате, не обладает полной юридической силой. Ведь подлинность объекта исследования невозможно доказать.