Если вы читаете эту статью, то самое время поговорить о фундаментальных принципах удаленной работы. За что платят деньги? Как вести себя на фрилансе? И как войти в те самые 5% фрилансеров, которые зарабатывают от 150 000 рублей в месяц на своих услугах? Вы можете стать самозанятым, но не стоит отбрасывать и альтернативные варианты удаленной работы, такие как Karuna, вакансии которой регулярно обновляются.

Базовое правило

Увы и ах, в интернете нам никто не будет платить за красивые глазки. Фриланс не такой светлый и приветливый, как многие думают. Это место опасное, жестокое, где малейшие ошибки могут стоить очень многого. Никто на свете, не бьёт так сильно, как заказчики!

Деньги платятся за навыки

Блогеры / Предприниматели – готовы выкупать ваше рабочее время за определенную пользу и ценность, которые вы можете им дать.

У потенциального клиента Боль – тратит слишком много времени на создание своих историй. Здесь появляетесь вы и по мановению волшебной палочки забираете эту головную боль. В качестве благодарности клиент вам заплатит монетой. Чем больше Боли вы сможете забрать у клиента и решить больше задач, тем больше заработаете.

Нужно будет еще не забывать про качество выполнения задачи. Как правильно «тяп-ляп» заказчик и сам в силе сделать, а вот качественно и результативно – вряд ли. На то есть и вы. На этом вы и зарабатываете.

Правило больших денег

С базовым принципом мы разобрались. Деньги получаете за навыки. Но какой есть краеугольный камень из-за которого, многие фрилансеры получают больше денег, чем 20 000-30 000 рублей в месяц?

«Польза» – вот где собака зарыта. Одно слово, а столько возможностей. Ранее мы уже обсудили, что одно дело выполнить работу «тяп-ляп», а другое дело выполнить эту работу качественно. Мы живем в материальном мире и все подвязано под финансовую выгоду и польза в 21 веке находится не в каком то эфемерном состояние, а в самом что ни на есть твердом и материальном. Вы должны приносить заказчику деньги. Если за вашу работу вы просите 30 000 рублей, а работодатель зарабатывает – 20 000 рублей, потому что устроил вас – вы явно не выгодны клиенту и скоро вы потеряете работу.

НО! Если после того, как вы начали работать на должности и выполнять определенный спектр задач и ваш клиент стал зарабатывать не 20 000, а не +220 000, тогда разговор уже другой.

Чем больше выгоды получает клиент при работе с вами, тем больше вы будете зарабатывать. Одна из ключевых выгод – это деньги. Вас наняли, чтобы вы приносили деньги и не выносили мозги. Кто более успешно справится с этими задачами, тот и останется на коне и поедет в ЦУМ за новой сумочкой. А кто этого не понял, тот поедет за дошираком в «Пятерочку».

Фриланс

Удаленная работа – это возможности. Тут зарабатывают не только самые умные, но еще смелые, ловкие и умелые, кто умеет видеть наперед и анализировать текущую ситуацию на рынке.

Итог

Думайте о своем клиенте, делайте так, чтобы ваш клиент становился богаче, и добрее и тогда ваш банковский счет прибавит пару нулей.