Виниловые пластинки — это ценный коллекционный предмет, который требует бережного обращения. Если вы хотите, чтобы ваши пластинки прослужили вам долгие годы, то вам необходимо знать, как за ними ухаживать.

Полный каталог виниловых пластинок по ссылке — https://vinyla.com/ru/

Вот несколько советов по уходу за виниловыми пластинками:

Храните пластинки в вертикальном положении в прохладном и темном месте.

Не кладите пластинки на виниловом проигрывателе.

Не используйте виниловые пластинки, которые имеют царапины или другие повреждения.

Чистите пластинки мягкой тканью.

Не используйте чистящие средства, которые содержат спирт или другие агрессивные вещества.

Не перегружайте виниловые проигрыватели.

Используйте чистящие средства, специально предназначенные для виниловых пластинок. Эти средства не содержат агрессивных веществ, которые могут повредить пластинки.

Не мойте пластинки водой. Вода может вызвать коррозию металла и привести к образованию плесени.

Не используйте пылесос для очистки пластинок. Пылесос может поцарапать пластинки.

Не оставляйте пластинки на солнце. Ультрафиолетовое излучение солнца может повредить пластинки.

Не храните пластинки в местах с высокой влажностью. Высокая влажность может привести к образованию плесени на пластинках.

Используйте пылезащитную крышку для вашего проигрывателя. Это поможет защитить пластинки от пыли и грязи.

Регулярно чистите головку звукоснимателя. Головка звукоснимателя отвечает за воспроизведение звука с пластинки. Если она загрязнена, то звук будет хуже.

Используйте хороший усилитель и колонки. Это поможет вам получить наилучшее качество звука из ваших виниловых пластинок.

Наслаждайтесь музыкой!

Не храните пластинки в местах с высокой температурой. Высокая температура может деформировать пластинки.

Не используйте пластинки, которые имеют трещины или другие серьезные повреждения. Эти пластинки могут повредить ваш виниловый проигрыватель.

Если вы хотите перевезти пластинки, то положите их в картонную коробку с мягкими материалами, которые защитят их от повреждений.

Если вы не используете пластинки, то храните их в вертикальном положении в прохладном и темном месте.

Регулярно чистите пластинки, чтобы удалить пыль и грязь.

Если вы будете следовать этим советам, то вы сможете продлить срок службы своих виниловых пластинок и наслаждаться их звучанием долгие годы.