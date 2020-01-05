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Хоккейный матч сборных Швеции и России закончился скандалом

После полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею, вкотором россияне разгромили шведов со счетом 5:4 в овертайме, последниепринялись говорить о «провале» соперников. Так, нападающий сборной Швеции Давид Густафссон заявил, что голыроссийской команды – «полная лажа».

«У нас было много шансовпобедить в этом матче. В любом случае, не думаю, что мы должны были боятьсяРоссию. Они забили в большинстве, некоторые голы были полной лажей»,

-подчеркнул он в разговоре с «Чемпионатом».

Российские болельщикиудивились словам шведа:

«Ну как же не помахать после драки то», «Конечно-конечнонаши голы лажа,а их голы ого-го какие тяжелые. Лажа не лажа, а шведы проиграли.Дэвид Густафссон балабол походу дела», «Так дешево объяснять своепоражение – вот это лажа. Что-то похожее в Швеции говорят о нашей победе надфашизмом. Там об этом скорбят вроде как. Потому и к нам ненависть вполнеобоснованная», «Но про Петра Первого и про Полтаву они с детства усваивают.Поэтому боятся и ненавидят Россию и русских. Ничего, пусть их корежит веками», «Как-топо-детски», – возмутились читатели РИА Спорт.

К слову, Альбину Эрикссону не понравилось то, чтороссийский нападающий Александр Хованов поцеловал герб на свитере, проезжаямимо шведской скамейки. Партнер Эриксона по команде Самуэль Фагемо такжедобавил в разговоре с изданием Aftonbladet, что это было проявлением неуважения со стороны россиян. Хованов, в свою очередь,отметил, что не хотел оскорбить шведов, он просто не знал, куда ехать.