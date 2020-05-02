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Как сжечь 400 калорий за час в огороде или саду – лучшие способы

23:25 02/05/2020

Cогласно исследованию одной британской компании по изготовлению садовой мебели и инвентаря, простая стрижка травы на даче или во дворе загородного дома ручной косилкой, поможет сжечь за час около 400 калорий.

Так что, если вы лишены привычных тренировок в зале с тренажерами, это не повод забыть о фигуре и здоровье. Вы можете найти другие способы сжигания калорий, уверяет Daily Star.

На втором месте по эффективности после стрижки газона – работы лопатой в земле. Копание сжигает примерно 250 калорий за 60 минут. Если вам нужно прополоть грядки, то эта активность сожжет 175 калорий в час.

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Сбор собачьих отходов во время выгула четвероногого друга в течение часа позволит сжечь 150 калорий. Активность по сбору опавших листьев – 75 калорий в час, а у высадки саженцев и посадки семян эффективность – примерно 50 калорий в час.

Эти подсчеты показывают, что даже дома вы можете получить нагрузку, просто занимаясь домашними делами. Кстати, по данным Google, слово «упражнение» в месяц в среднем запрашивают в поисковике 60 500 раз.

Поэтому эксперт по фитнесу Джо Уорнер составил топ-10 рекомендаций, как оставаться активным и позитивным на карантине. Главное – не переусердствуйте: тяжелая физическая нагрузка снижает иммунитет. Умеренный уровень физической нагрузки благотворно влияет на иммунную систему. Однако выход за пределы собственных возможностей может привести к обратному эффекту.

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