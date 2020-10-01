Проблема ожирения в мире достигла размеров пандемии. Медики все время повторяют, что это не косметический дефект, а самая настоящая проблема.

врач

Доказано, что ожирение является значимым фактором риска для развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней суставов.

Как рассказал гинеколог Алексей Полстяной, избыточный вес также влияет на развитие онкологии. Так, в частности, все чаще говорят про растущий риск развития рака эндометрия у женщин.

Медик напомнил, что рак тела матки — это гормонзависимое заболевание, и его развитие зависит от концентрации женских половых гормонов — эстрогенов. В норме они вырабатываются в яичниках, это очень важные и нужные гормоны. Кроме репродуктивной функции, эстрогены регулируют кальциевый обмен, участвуют в работе сердечно-сосудистой системы, отвечают за состояние кожи, волос и ногтей.

Когда у женщины развиваются болезни репродуктивой системы, обмен этих гормонов нарушается, начинается их избыточная выработка. Причиной процесса может стать, в том числе, ожирение.

— При ожирении уровень эстрогенов вырастает за счет того, что эти гормоны синтезируются из липидов (жиров, содержащихся в жировой ткани). При высокой степени избыточной массы тела выработка эстрогенов происходит вне яичников. По данным исследований, избыточная масса в 15-25 кг увеличивает риск развития рака эндометрия в три раза, избыточный вес более 30 кг приводит к десятикратному росту риска, — рассказал гинеколог.

По его словам, необходимо снизить вес, для чего нужно, прежде всего, обратиться к эндокринологу.