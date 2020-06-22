Инцидент произошел в Новой Зеландии. Мадлен Кирке-Смит сообщила в Facebook, что обнаружила у себя онкологическое заболевание, когда рассматривала фотографии с собственной свадьбы.

невеста

Фотограф прислал невесте снимки, и на одном из них ей сразу бросилось в глаза довольно большое образование в области груди. Мадлен была в открытом платье, а фотограф «поймал» ее в движении.

Девушка обратилась за консультацией к врачу, который диагностировал у нее рак молочной железы.

По словам Кирке-Смит, она заметила изменения в области груди еще несколько лет назад, но тогда ей поставили неправильный диагноз.

— У меня скоро последний сеанс химиотерапии и операция по удалению молочной железы. Я думаю, что многого из этого можно было избежать, — написала девушка в соцсети.

Известно, что рак груди является одним из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин. Ранее медики назвали факторы, влияющие на развитие рака молочной железы. Одной из главных причин заболевания является прием гормональных препаратов. Также медики обращают внимание на курение, чрезмерное употребление алкоголя, воздействие ультрафиолета, наследственную предрасположенность.

Ранее сообщалось, что онкология остается одной из главных причин смертности людей в мире. Самым распространенным видом онкозаболевания в России в прошлом году стал рак кожи и меланома. Второе место занял рак молочной железы, третье — рак легких.