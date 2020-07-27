В минувшую пятницу замминистра энергетики Юрий Маневич заявил, что в 2019 году перекрестное субсидирование в российской электроэнергетике составило 238 млрд рублей. Это расходы, которые еще в 90-х законодательно возложили на бизнес, чтобы уменьшить нагрузку на население. Такое решение было связано с низким уровнем доходов граждан, который не позволял оплачивать электроэнергию по экономически обоснованному тарифу. Сейчас социальное субсидирование тарифов для населения «растворено» в тарифах на услуги по передаче электроэнергии территориальными сетевыми организациями (то есть распределительными сетями).

Путь электроэнергии от электростанции до потребителя проходит через несколько звеньев: сначала магистральные сети (в основном управляются ФСК ЕЭС), а затем распределительные сети (принадлежат территориальным сетевым организациям – ТСО), причем иногда последовательно нескольких собственников. Однако крупнейшие предприятия имеют возможность присоединяться к магистральным сетям напрямую, уходя от социальной нагрузки по перекрестному субсидированию, и имеют дополнительные экономические преференции по сравнению с малым и средним бизнесом. Разница в тарифе на передачу для клиентов магистральных и распредсетей в некоторых случаях достигает 800%.

«Уход» крупных потребителей к ФСК ЕЭС нарушает экономический баланс в электросетевом комплексе. Это негативно сказывается на развитии — как отрасли, так и экономики. Чем больше предприятий подключено к магистральным сетям напрямую, тем выше доля затрат на содержание распределительной (региональной) сетевой инфраструктуры, которая ложится на каждого из оставшихся потребителей. При этом ограничения на рост тарифов никто не отменял. Все это может повлечь за собой неблагоприятные экономические последствия для территориальных сетевых организаций в регионах – такие, как увеличение упущенной прибыли территориальных сетевых организаций и рост задолженностей перед кредиторами; сокращение финансирования программ развития территориальных сетевых организаций; старение производственных фондов распределительного электросетевого комплекса.

Отсутствие изменений в порядке расчета тарифов и распределения перекрестного субсидирования станет серьезным сдерживающим фактором развития экономики страны.

Нельзя забывать, что распределительный электросетевой комплекс — это основа функционирования технологической инфраструктуры регионов. Именно он обеспечивает электроснабжение большинства потребителей электричества на любой территории. Соответственно, надежная работа распредсетей служит гарантией энергетической безопасности регионов и надёжного энергоснабжения потребителей.

Важно справедливо распределять нагрузки по содержанию объектов электросетевого хозяйства между всеми потребителями электричества каждого субъекта РФ.

Минэнерго России разработан законопроект, который позволит более справедливо распределить нагрузку по содержанию сетей.

Его также поддержало Минэкономразвития. Это следует из письма главы ведомства Максима Решетникова, которое цитируют СМИ. Тариф для прямых потребителей ФСК ЕЭС планируется увеличить вдвое за 5 лет. И даже после этого он останется кратно ниже тарифа территориальных сетевых компаний.

Согласно приводившимся ранее оценкам, рост нагрузки на прямых потребителей ФСК ЕЭС составит от 38,8 до 45 млрд рублей в год. Что составляет всего 16-18% от общего объема перекрестного субсидирования, учтенного в единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии. Это сопоставимо со снижением объема отпуска из магистральных сетей в распределительные за последние 7 лет – то есть размером «бегства» крупных потребителей.

По оценке «Россетей» (контролируют ФСК ЕЭС и большую часть территориальных сетевых компаний), изменение конечной цены на электроэнергию для прямых потребителей магистральных сетей после перераспределения нагрузки в среднем составит 10% ежегодно. При этом единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии в распределительном сетевом комплексе, по оценке Минэнерго, снизятся в среднем на 3-5%.

В регионах с большим объемом перекрестного субсидирования и высокой долей прямых потребителей ФСК оно будет более существенным.

Белгородская область — 17,5%

Кемеровская область — 12,1%

Челябинская область — 11,4%

Волгоградская область — 15,1%

Республика Карелия — 9,2%

Минэнерго и Минэкономразвития выступают за безусловное снижение тарифов на услуги по передаче в сетях ТСО в результате дифференциации тарифов ФСК и перераспределения перекрестного субсидирования. Как следует из переписки, попавшей в СМИ, обсуждается механизм включения в подзаконные акты обязательств «Россетей» направлять доход от повышения тарифа магистральных сетей на снижение стоимости услуг для клиентов распредсетей. Холдинг в целом не заработает, но сможет перераспределить поступления платежей в те звенья производственной цепочки, где больше всего требуются инвестиции и обновление активов.

Предполагается, что принятие законопроекта не только не приведет к дополнительному росту тарифов на электрическую энергию для населения, но и создаст дополнительные условия развития малого и среднего бизнеса. Это как нельзя кстати на фоне неблагоприятных экономических последствий пандемии коронавируса.