СПОРТ

Как спортсмены тренируются в условиях карантина из-за коронавируса?

07:47 03/04/2020

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Мощный удар коронавирус наносит спорту больших достижений. В условиях жесткого карантина далеко не все атлеты могут позволить себе интенсивные занятия. Популярность онлайн-тренингов и домашних тренажеров выросла многократно. Как не потерять форму, узнал корреспондент «МИР 24» Артем Бартков.

Вот такой спортивный аквариум действительно спасает карьеру атлетов. Инновация физиотерапевта Романа Палесеца уже стала трендом на его родине в Австрии. Абсолютно безопасный бокс для тренировок он установил прямо у себя дома. Деревянный каркас и очень много пластика. На это сооружение Роман потратил около восьми тысяч евро, но скоро эти вложения отобьются.

«В Австрии очень жесткий карантин, и все физиотерапевты сидят по домам. А ведь их работа нужна. Вот я и решил построить такой бокс, чтобы мои клиенты смогли продолжать свои занятия», – отметил физиотерапевт.

Клиентская база Романа сейчас только растет. К нему домой приезжают даже настоящие спортивные звезды. Триатлонистка Таня Строшнайдер не оставляет надежд поехать на Олимпиаду в Токио, и помощь Романа в этом деле неоценима.

«В августе я перенесла серьезную операцию на межпозвоночном диске. Период восстановления около полугода, но из-за коронавируса даже не знаю, сколько бы я лечилась. Благодаря Роману все теперь идет по плану. То, что он сделал, действительно впечатляет», – рассказала триатлонистка Таня Строшнайдер.

А это известный британский фитнес-инструктор Джо Уикс, и он доставляет спорт на дом миллионам людей. До эпидемии он планировал тур по школам страны, но ушел в онлайн. Раз в неделю он выкладывает новый видеоурок – аудитория колоссальная, меньше чем за месяц его ролики посмотрели почти 13 миллионов человек.

«Мне приходит огромное количество сообщений с благодарностями. Недавно даже прислали видео из дома престарелых. Бабушки и дедушки сидят в креслах и занимаются физкультурой. Это невероятно», – делится тренер Джо Уикс.

В каждой стране свои инструкторы. В Сирии, к примеру, за онлайн-тренировки по фитнесу отвечают Рим Аль-Шами и Фади Баракат. Их спортзал пока закрыт, но занятия не прекращаются. Говорят, следить за собственным здоровьем, особенно во время пандемии, жизненно важно.





Артем Бартков