СПОРТ

Как спортивная индустрия помогает медикам побороть коронавирус?

07:20 02/04/2020

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Во время пандемии помощи отдельных атлетов уже недостаточно. Чтобы справиться с китайской заразой, на медицину сейчас работает чуть ли не вся спортивная индустрия. Подробности у корреспондента «МИР 24» Романа Бирюкова.

Когда-то на бразильском стадионе «Пакаэмбу» играл легендарный Пеле. Сейчас 40-тысячная арена превратилась в полевой госпиталь. Медицинские манежи стоят прямо на газоне. Для пациентов с коронавирусом подготовили 10 спецблоков. Волонтеры распаковывают коробки с медикаментами и раскладывают все по полкам. Запасов должно хватить на две недели вперед.

«Изучив опыт других стран в борьбе с COVID-19, мы подготовились заранее. Помимо нашего полевого госпиталя, в стране возведут еще десяток, в том числе и на знаменитой «Маракане». Всего в них разместятся около 2 тысяч человек», – рассказал координатор полевого госпиталя Луис Карлос Замарко,

А в США временными госпиталями станут знаменитые крытые теннисные корты Нью-Йорка. Самый крупный изолятор будет возведен в Национальном центре имени Билли Джин Кинг. Рассчитан он на 350 мест.

«Мы здесь, чтобы помочь. Двух мнений в данной ситуации быть не может. Нью-Йорк – наш дом, мы должны быть едины», – отметил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

В Великобритании тем временем успешно прошли клинические испытание аппараты искусственной вентиляции легких. Их разработали инженеры команды «Мерседес» из «Формулы-1». Новая технология заключается в том, что кислород подается в легкие без использования вентилятора.

«Этот аппарат работает, как бы вдавливая кислородно-воздушную смесь в рот и нос с постоянной скоростью, сохраняя при этом дыхательные пути открытыми и увеличивая количество кислорода, который поступает в легкие», – рассказала профессор медицинского Университета Лондона Ребекка Шипли.

Первые 100 инновационных экземпляров уже направлены в больницы. А в будущем «Мерседес» планирует выпускать по тысячи таких аппаратов искусственной вентиляции легких в день.





Роман Бирюков