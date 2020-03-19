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В России официально более ста заразившихся коронавирусом, а заболевание уже долгое время остается главной темой российских новостей. Жители страны стремятся обезопасить себя и своих близких, а потому массово скупают все возможные средства защиты, от медицинских масок до ламп дезинфекции. Впрочем, свои «услуги» испуганным людям готовы предложить и мошенники, которые активно предлагают несуществующие лекарства, прививки и даже журналы от коронавируса. Огромные деньги на страхах россиян делают и спекулянты всех мастей, которые массово скупают средства защиты, а потом продают по многократно завышенным ценам. Подробности о теневом бизнесе на короновирусе выясняла «Лента.ру».

Ажиотаж вокруг коронавируса стал настоящей золотой жилой для тех, кто решил подзаработать на всеобщем страхе и стрессе. Главный предмет спекуляции сегодня — это медицинские маски. Себестоимость каждой — чуть больше рубля, причем в нее входят и расходы на сертификацию.

Когда нет эпидемии, на оптовых складах маски продаются по цене от 2,5 до 3,5 рублей. Именно оптовики в случае ажиотажного спроса поднимают отпускную цену. Еще совсем недавно упаковки из пяти штук можно было найти за 35 рублей (7 рублей за штуку), но сегодня за такую цену спекулянты продают маски по одной.

«Решил подзаработать себе деньжат. Вложил пять тысяч рублей. В наличии — 1500 масок и тысяча пар перчаток стерильных. Прибыль — около 60 тысяч рублей. Как раз отложу себе на PS5 и 4К телевизор…», — пишет пользователь на одном из интернет-форумов.

В Facebook тем временем обсуждают парня, который у метро «Улица 1905 года» в час пик продает маски по 40 рублей за штуку и хвастается тем, что за час наторговал на две тысячи.

Крупнейшие онлайн-сервисы купли-продажи сообщали, что вводят временный запрет на объявления о продаже одноразовых медицинских масок. Там отметили, что эта мера является временной и направлена на борьбу со спекулянтами и недобросовестными продавцами. К примеру, «Авито» планировали перестать публиковать объявления с 18 марта.

Тем не менее, по состоянию на 18 марта на площадке можно найти более 10 тысяч предложений купить маски оптом и в розницу. При этом продавцы не стесняются подчеркивать, что продают маски именно «от коронавируса», а антисептики для рук «в условиях эпидемии очень хорошо берут в розницу».

Стоимость масок в тех объявлениях, где цена указана, — от 10 рублей за штуку до 49 миллионов рублей за неназванное количество (в тексте однако указано, что цена за штуку — 10 рублей; из этого следует, что у продавца якобы есть почти пять миллионов масок); тем не менее, серьезность продавца вызывает сомнения, так как он указал, что «возможен обмен на два микро автобуса мерседес и банку кофе».

Более похожие на правду объявления — крупный опт от 27 рублей за штуку, 3 тысячи рублей за упаковку из 50 масок и так далее.

Один из продавцов, зарегистрированный как частное лицо, рассказал «Ленте.ру», что у него вся партия уже раскуплена, ближайшая поставка может быть через день-два.

«Привозят по-разному. Последний раз 100 000 была поставка, сейчас может меньше будет», — сказал продавец.

По его словам, покупают как организации, так и частные лица.

Перекупщики объединяются в целые сообщества в Telegram, где в режиме реального времени обмениваются предложениями по продаже средств защиты и ведут бойкую торговлю. В одной из бесед на почти 200 участников объявления постят каждые несколько минут. Судя по географии, там собрались люди из России, Казахстана, Украины и других стран СНГ. «1500000 штук в наличии», «Есть 60000 за 26 руб мск», «20 000 шт, синие 3х слойные, приеду в течении 1 часа. Пишите цену, фото, и район в ЛС», говорится в сообщениях.

Другие в чате пытаются маски не продать, а купить.

«В Алматы есть кто продает?», «Нужны маски в Новосибирске срочно, небольшие обьемы до 150 тысяч», «Нужно прям сейчас 50-100к масок по 22.5 заберу за наличку в Москве, сяду в машину и приеду!».

На похожее сообщение от корреспондента «Ленты.ру» ответили сразу несколько продавцов, они охотно слали фото и видео, якобы подтверждающие наличие товара, но на вопрос, откуда маски взялись, один ответил, что поставщик — некая «фирма», другой и вовсе, что они «с неба упали».

Неуязвимые спекулянты

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), уже в минувшем феврале серьезное увеличение стоимости медицинских масок отмечалось в Ивановской (+485%), Тамбовской (+431%) и Воронежской областях (+400%), а также в Ингушетии (+400%). При этом, по данным ФАС, рост розничных цен обусловлен, в основном, увеличением закупочных цен.

Так, в Нижегородской области оптовые цены на медицинские маски выросли по сравнению с декабрем 2019 года более чем в 6,5 раз (+566,7%). Наибольший рост закупочных цен отмечается в Адыгее (+1566,7%), Дагестане (+650%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (+597,4%), Москве и Московской области (+522%).

«Аптечный бизнес и так зарегулирован, поэтому с точки зрения экономики возможность продать подороже — неплохая поддержка для любой аптеки. Кроме того, мы все очень сильно зависим от оптовых поставщиков, и если они поднимают цену — то мы ее тоже вынуждены поднимать. И вообще — цену диктует рынок», — один из руководителей фармсетей на условиях анонимности.

Между тем с точки зрения закона спекуляция не является уголовно-наказуемым деянием с 29 февраля 1991 года. До того в УК РСФСР была статья под номером 154, согласно которой спекуляция («скупка и перепродажа товаров или иных предметов с целью наживы») наказывалась максимум семью годами лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам опытных следователей, к ажиотажному спросу на некоторые товары, подобному тому, что наблюдается сейчас, и фирмы, и частные лица обычно готовятся заранее: летом закупают крупные партии медицинских изделий, будучи уверенными, что зимой перепродадут их втридорога. А чаще — с маржой в тысячи процентов.

ТАСС

Кроме того, есть стандартная схема подобного обогащения: кладовщик оформляет акт, что из-за протечки (или из-за крыс) закупленный товар пришло в негодность, списывает его — а сам перепродает через онлайн-сервисы купли-продажи. Но и тут нет состава уголовного преступления: доказать, что товар действительно был похищен, а не утонул-сгорел-испарился, достаточно сложно.

Вообще, история с резким ростом стоимости медицинских масок, бактерицидных ламп и средств личной гигиены повторяется регулярно: практически каждую осень-зиму, когда наблюдается сезонный рост гриппа и ОРВИ, а также при всех пандемичных ситуациях. Ничего нового или удивительного в этом нет. Многие предприниматели, работающие на рынке, хорошо знают психологию толпы и заранее готовятся к ажиотажному спросу, когда один день в плане прибыли может окупить годы ожидания. Так и произошло в 2020 году.

«Сажать работников аптек — неэффективно»

— Со спекуляцией на коронавирусе достаточно сложно бороться — как в мире, так и в России, — говорит профессор ВШЭ, директор Института статистических исследований и экономики знаний Георгий Остапкович. — Если такие вещи, как медицинские маски, реализует частник, никаких претензий ему вы предъявить не можете. Он может продавать маски хоть по тысяче рублей. Закон о торговле в ситуации резкого роста цен в плане частного бизнеса не работает.

По словам Остапковича, в законе о торговле есть некоторые ограничения: к примеру, продавец не должен повышать цены больше, чем на 30 процентов в месяц. Но продавцы их обходят: к примеру, указывают, что продают не те маски, которые были, а «улучшенного качества», чем и объясняется возросшая цена. Доказать такие уловки очень сложно.

«Конечно, можно ввести какой-нибудь одномоментный федеральный закон, согласно которому с завтрашнего дня все медицинские маски будут продаваться не дороже десяти рублей. Но тогда в стране сразу начнется дефицит: маски перестанут делать, а магазины — их закупать. Это станет невыгодно для реализации», — Георгий Остапкович, профессор ВШЭ, директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний.

Как отмечает Остапкович, нынешняя ситуация вокруг коронавируса рано или поздно сойдет на нет. Но спустя несколько лет где-нибудь в Китае или Мексике появится новый вирус — и все повторится вновь: из аптек исчезнут маски, а из магазинов — консервы и туалетная бумага. Чтобы этого не происходило, в такие моменты в ситуацию должно вмешиваться государство.

— У нас есть такая организация, как Госкомрезерв, которая создает резерв для различных форс-мажоров и военных действий, — говорит эксперт. — И медицинские маски обязательно должны лежать в резерве с запасом. Наступает кризис? Вынул маски из резерва, раздал всем аптекам и можешь устанавливать цену на них. А сейчас хватать и сажать условных работников аптек — это неэффективно.

Защитные журналы

Пока спекулянты зарабатывают на коронавирусе, завышая цены на средства защиты, аферисты всех мастей попросту обманывают испуганных россиян. К примеру, в Москве трое бизнесменов отдали около 10 миллионов рублей мошенникам, которые «продали» им несуществующие медицинские маски от коронавируса на Avito.

Всего аферисты «реализовали» 640 тысяч масок по мизерным 1,5 рубля за штуку. 144 тысячи рублей за несуществующий товар заплатил директор одного из московских ресторанов, еще около 100 тысяч рублей мошенники получили от столичного бизнесмена. Остальную сумму — 9,7 миллиона рублей — заплатил владелец фармацевтической компании, который решил сразу приобрести большую партию масок от коронавируса. Получив деньги от потерпевших, аферисты исчезли.

ТАСС

Похожая ситуация сложилась не только в Москве, но и в других городах России. Жители Екатеринбурга столкнулись с тем, что при заказе больших партий медицинских масок через интернет уже после оплаты им приходят совсем другие товары — упаковки с бинтами, одноразовые салфетки и носовые платки.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях сообщил, что мошенники стали предлагать жителям региона несуществующие медпрепарат от коронавируса и быстрый тест на наличие заболевания. В Тюмени аферисты ходят по квартирам — предлагают делать прививки от коронавируса под видом врачей.

А на Ставрополье мошенники пытаются продавать жителям некие журналы по две тысячи рублей. В них якобы содержатся инструкции о правильном порядке действий при коронавирусе для организаций, которые помогут защититься от проверок надзорных органов.

Время хакеров

На фоне коронавируса резко активизировались и преступники в интернете. 17 марта Роскомнадзор предупредил россиян о том, что из-за пандемии коронавируса увеличилось количество случаев мошенничества в сети. По данным ведомства, в массовых рассылках от злоумышленников содержатся ложные рекомендации по профилактике заболевания и другая фейковая информация.

Цель мошенников — кража персональных данных пользователей (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты, три цифры на обороте пластиковой карты). Эта информация используется не только для пополнения баз для спам-рассылок, но и для заражения устройств, а также использования платежной информации. В качестве способов защиты от «кибер-коронавируса» в ведомстве порекомендовали не переходить по сомнительным ссылкам, не открывать вложения в письмах и быть осторожными при вводе данных банковских карт при онлайн-покупках.

Кроме того, Роскомнадзор отметил, что важно доверять только проверенным источникам информации. В ведомстве уточнили, что массовые рассылки в мессенджерах, соцсетях, а также по электронной почте и SMS — это ненадежные источники. В свою очередь международная антивирусная компания ESET выступила с предупреждением, что киберпреступники используют ажиотаж вокруг темы коронавируса, рассылая пользователям вредоносные электронные письма от лица Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным специалистов, получателям псевдо-писем от ВОЗ предлагают перейти по вредоносным ссылкам для получения якобы секретной и крайне важной информации о вирусе. В случае перехода мошенники получают доступ к личной информации, платежным данным и счетам жертв. Сотрудники ESET подчеркнули необходимость проверять адрес отправителя. Потенциально опасными могут оказаться письма, поступающие с адресов @who.com, @who.org или @who-safety.org. Отношения к ВОЗ они не имеют.

Как отметили в ESET, популярность, конечно же, набирает и мошенничества с фейковыми объявлениями о продаже медицинских масок и антисептиков для рук. С их помощью аферисты выманивают у людей данные кредитных карт и похищают деньги со счетов. Специалисты призвали игнорировать сообщения, в которых запрашиваются платежные данные и никогда не вводить их.

Как отмечает источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, сегодня спрос на медицинские изделия стал лишь поводом для мошенников заработать деньги. В другое время мошеннические схемы они проворачивали с другими вещами — к примеру, с актуальным для россиян вне зависимости от эпидемической ситуации алкоголем. Просто сейчас в плане прибыли медицинские маски оказались куда привлекательнее.

— Сейчас территориальные органы МВД проводят несколько проверок по фактам мошенничества, связанного с закупкой медицинских масок и средств асептики: мошенники получили предоплату, но товар не поставили, — рассказал источник. — Возбуждено несколько уголовных дел, но они связаны именно с фальшивыми договорами при оптовой закупке. Однако от них пострадали лишь фирмы, а не рядовые обыватели.

Греча на миллион

Параллельно со спекуляцией на медицинских масках, вал объявлений на маркетплейсах пошел и по другому популярному у паникующих людей товару — гречке. На том же «Авито» можно найти полторы тысячи объявлений. Гречку продают и пачками, примерно по 50-100 рублей, и партиями на 23 миллиона.

Можно найти удивительные и абсурдные примеры предприимчивости — пачку зеленой гречки за 500 рублей, обычную за 300, гречку, расфасованную по 50 граммов на манер «закладок» с наркотиками и кило крупы за миллион. «Продаю 1кг наивкуснейшей гречки, фото могу выслать в Telegram», — говорится в этом объявлении. «Ленте.ру» попробовала узнать, не является ли цифра ошибкой, не запала ли на клавиатуре клавиша «0».

Нет, все так (смеется).

А что так дорого?

Спрос большой.

Чем-то отличается от обычной гречки?

Конечно! Она лучшая.

Как вы можете утверждать?

У меня две пачки: одна для личного пользования, а другая на продажу.

А можно в рассрочку?

Вы уже 101-й человек, который об этом спрашивает. Конечно нельзя!

Оплата только наличными?

Можно переводом.

Биткоинами можно?

Да, конечно, можно и биткоинами. Все что вашей душе угодно.

Уточните адрес, пожалуйста.

(называет адрес в центре Москвы).

Вы там живете?

Там только гречка. Она в отдельном помещении. А то вдруг что.

Другой продавец с чуть более скромной ценой (300 рублей за пачку) заявил, что у него есть целая партия.

«Осталось 130 пачек если резервы не разберут. Если оплатите сейчас, гарантирую 110 пачек», — написал он в ответ на предложение купить всю партию. Условия, которые он предложил — 30 тысяч рублей со скидкой при предоплате 25 процентов. На вопрос, будут ли еще поставки, если гречку раскупят, продавец философски отметил, что «все хорошее когда-нибудь заканчивается». «Если к вечеру заказы оплатят, то по сути [раскупили] всю», — утверждает он.

Другой продавец заверяет, что продает гречку на развес, и от клиентов нет отбоя.

«Если вам нужно, я вам привезу, сколько вам нужно. Без проблем. Я знаю места! У нас базы есть. Могу привезти с Брянска хоть несколько мешков. Мне уже человек 50-60 позвонили. Вчера выложил, сегодня уже позвонили. Девушка одна приедет сегодня, и я вместе с ней поеду и мешок гречки со склада довезу», — заявил собеседник. «Кто звонит, бизнесмены, перекупщики?» — уточнил корреспондент. «Не-не-не, обычные люди. По голосам — бабушки и дедушки», — ответил он.

Рука рынка

Аналитики говорят, что ажиотаж вокруг масок и других товаров, которые, по мнению обывателей, способны спасти их во время пандемии, типична. По словам ведущего аналитика компании «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, любая ситуация общественной паники приводит к росту спроса на определенные товары.

«В последние годы такими товарами были гречневая крупа, соль, бытовая техника и другие. Опасения дефицита приводят к тому, что этот дефицит начинает возникать локально. С медицинскими масками ситуация схожая, но также подогревается опасениями за здоровье», — сказал он.

По мнению Кочеткова, паническое поведение людей во многом провоцируют СМИ, «которые, по сути, не публикуют данные о выздоравливающих», а также недостаточно пишут о том, что в большинстве случаев коронавирусная инфекция проходит в легкой или средней форме.

Что касается рынка, то в марте, по наблюдениям экспертов компании, наблюдается ажиотажный спрос население на продовольствие, что даже помогло акциям розничных сетей показать динамику лучше рынка.

«Естественно, что локальный дефицит приводит и к ценовым изменениям, так как это вполне рыночный механизм. В случае с медицинскими масками цены часто доходили до абсурда. Между тем некоторые предприятия, при наличии гибкости планирования, могут организовать производство этого изделия в очень короткие сроки, чтобы завалить рынок», — уверен Кочетков.

По его прогнозу, при столь высокой тревожности в обществе потребление не успокоится в течение нескольких недель. При этом какие-либо меры по сдерживанию роста цен со стороны контролирующих органов будут работать лишь до тех пор, пока не начнется отпуск продукции из-под прилавка.

«Это обычный процесс торговли, — говорит Кочетков. — Еще Карл Маркс писал о том, что капитал может пойти на любое преступление ради сверхприбыли».

Выходов ананлитик видит два: оперативное налаживание производства пользующихся повышенным спросом товаров, а также изменение акцентов в СМИ. «Это далеко не чума или черная оспа. Однако у населения формируется паническое поведение из-за подачи эпидемии в качестве смертельной угрозы человечеству», — резюмировал он.

Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер», считает, что пока российская экономика пока под ударом из-за резкого снижения цен на нефть и провала потребительской активности на рынке услуг (рестораны, торговые центры), фармацевтика в выигрыше.

«Но ее вес в совокупной экономике не такой большой, поэтому текущий ажиотаж в этом сегменте не окажет существенного влияния», — уверен Суверов.

Как бы то ни было, в феврале ажиотажный спрос на медицинские маски все-таки ударил по потребителям. ФАС сообщал, что их дефицит зафиксировали в аптеках Москвы и Карачаево-Черкесской Республики, а рост цен фиксировали повсеместно, он доходил до 10-15 раз. Картели, которые искусственно поднимали цены, выявили в Петербурге, Красноярске и Удмуртии

Тогда же объявили, что во всех регионах начнется непрерывный контроль. Уже в марте цены пошли на спад — по состоянию на 12 марта они снизились в 27 российских регионах, ситуация в большинстве субъектов страны стабилизировалась.

Тем не менее, дела продолжили возбуждать. 17 марта ТАСС сообщил, что крупная новосибирская фармацевтическая компания «Катрен», которая работает во всех регионах страны и занимается, в том числе, поставками медицинских масок, выставляла разные цены на маски для разных регионов.

Вероятно, желание зарабатывать на гражданах исчезнет только тогда, когда исчезнет и сам коронавирус. По словам вирусологов, уже летом его распространение пойдет на спад и эпидемии приобретут привычный сезонный характер.

Не стоит бояться и дефицита продовольствия. Так в Минпромторге временную нехватку гречки в магазинах объяснили логистикой доставок. По словам, заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, перебои произошли из-за необходимости доставить крупу со складов в Алтайском крае. И из магазинов она не исчезнет.

«Гречка — любимый продукт россиян. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы — более 350 тысяч тонн», — уверена вице-премьер России Виктория Абрамченко, которая уже поручила Минсельхозу России совместно с Минпромторгом обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения и сформировать продуктовые запасы в торговых сетях.

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