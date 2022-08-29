Тем, кто приезжает в Великобританию на определенный период времени, необходимо позаботиться о своем проживании в этой стране. Аренда жилья в Великобритании – оптимальное решение для иностранцев по разным причинам приезжающим в эту страну. Искать подходящий вариант нужно заблаговременно. В Англии существует большая проблема со съемным жильем – его катастрофически не хватает. Чтобы выбрать подходящий вариант, нужно созвониться с арендодателем, приехать в назначенное время на просмотр апартаментов, ждать одобрения от сдающей стороны. Кому выпадет честь жить в съемной квартире, решает ее владелец, так как претендентов съемное жилье здесь значительно больше, чем предложений от арендодателей.

Проблемы с жильем в Англии

Изначально квартиры в этой стране строились для обеспечения малоимущего, социально незащищенного населения. В настоящее время можно снять квартиру или комнату в застройках 70-80 годов прошлого столетия с незначительным косметическим ремонтом или вовсе без него. Можно найти варианты в элитных домах, построенных 10-15 лет назад. Чаще всего такие квартиры и дома находятся в распоряжении лендлордов, которые не проживают в них. Поэтому в большинстве случаев в съемных апартаментах нет мебели. Это нужно учитывать во время поиска подходящего варианта. Хотя приобрести по более низким ценам мебель будет дешевле, чем снимать уже меблированную квартиру.

Тем, кто может себе позволить арендовать квадратные метры в элитных районах и крупных городах с полным комплектом мебели, также не стоит расслабляться во время поиска подходящего предложения. Даже очень дорогие апартаменты не простаивают пустыми. Если нашелся подходящий вариант, медлить с принятием решения не стоит – его быстро заберут.

В небольших городках, селах, в пригородах дома чаще всего располагаются обособленно. Сдают их обычно владельцы, ранее живших в них или проживающие в настоящее время – его собственники. Здесь принято сдавать в аренду полностью весь дом, многоквартирного жилья мало.

Такие варианты имеют много преимуществ:

отдельный вход;

отсутствие шумных соседей за стеной;

наличие всех удобств;

большая площадь;

собственный внутренний дворик и др.

Но при этом во время выбора подходящего варианта важно обратить внимание на отсутствие плесени на стенах, сырости.

Искать жилье в Великобритании самостоятельно чрезвычайно сложно. Поэтому практически 90% сделок аренды или купли-продажи осуществляется через посредников. Это существенно упрощает процесс, позволяет искать подходящие предложения удаленно заблаговременно.

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