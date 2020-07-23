Чемпионка Москвы и России 2015 года в категории фитнес-бикини, популярный блогер, модель и тренер Алена Доманская рассказала, как правильно и безопасно сжигать подкожный жир без потери мышечной массы.

По ее словам, питание — это 70-80 процентов успеха. Идеальной для сжигания жира считается следующая пропорция белков, жиров и углеводов: 40 — 30 — 30. При этом спортсменка подчеркивает: резко ограничивать себя не стоит — «важно двигаться постепенно, позволить организму перестроиться».

"Лучше всего есть пять-шесть раз в день с интервалом в два-два с половиной часа: три основных приеема пищи, два-три перекуса. Если вам нужен рост мышечной массы, то налегайте на белковую пищу. Но не забывайте сочетать ее с жирами и углеводами (но в меньшем количестве)", — пишет в своем Instagram фитнес-модель.

View this post on Instagram Осветим ещё часто задаваемый вопрос про объедание😘 Срывы на обжираловку бывают двух видов: разовые и затяжные. Не вижу ничего страшного, если сидящие на правильном питании люди раз в неделю наедаются от души: много, вкусно и даже не совсем полезно. Главное тут,чтобы разовый зажор не перерос в затяжной, когда происходит отказ от правильного питания и переход на беспорядочную и вредную пищу на длительный срок😪 Такое случается. Попытаюсь объяснить,как срабатывает спусковой механизм на затяжной зажор. Если вы ограничиваете себя в количестве еды, а также избегаете каких-то блюд и продуктов, которые угрожают вашей стройности, то порой малейшее отступление от принципов правильного питания воспринимается вами как точка невозврата. Отказывались-отказывались от сладкого, а потом вдруг не удержались и съели конфетку. И сразу почувствовали себя безвольным «куском человека». Если вы не устояли и съели конфетку или кусок торта, это не значит, что вы безвозвратно слетели с системы правильного питания и теперь ваш удел печальное обжорство!!! 👉🏾Что вы сделаете, если уроните телефон?Прднимете и будете пользоваться дальше. Что я сделаю, если сорвусь на что-то запретное? Получу удовольствие от еды и вернусь к прежнему режиму питания без малейшего чувства вины😌 Если вы съели что то запретное,ничего страшного,бывает. Выпейте на ночь протеиновый коктейль и идите спать, а утро начинайте с овсянки, а не с тортика💋 #like #love #socialenvy #shopstemdesigns #tweegram #photooftheday #20likes #amazing #smile #follow4follow #like4like #look #instalike #igers #food #instadaily #girl #fitness #gymlife #model #beauty #fit #motivation #amazing #like #sport #couplegoals #lady #fifa #spain @squatsculture @get_fit_videos @bodybuilding_motivation @extremotivation @createmuscle @girls_with_abs_ A post shared by ⚜️Аленочка Доманская⚜️ (@domanskaya_ifbb) on Sep 20, 2018 at 7:12am PDT

Она отмечает, что белок является главным «строительным материалом» для всего организма, в том числе и для мышц.

"Если вы хотите просто сжечь жир, не набирая при этом массу, то чтобы определить индивидуальную суточную норму, умножьте 1-1,2 грамма белка на один килограмм своего веса. Если же хотите набрать массу, то умножьте два грамма белка на один килограмм веса. Именно такое количество протеина необходимо, чтобы вы наращивали мышечную массу", — объясняет Алена Доманская.

Также необходимо уменьшить количество потребляемых углеводов. В дни тренировок это не более двух граммов на килограмм веса, в дни отдыха — полтора грамма. Углеводы лучше всего включать в меню до 14-15 часов.

Также тренер рекомендует отказаться сладких напитков — в приоритете простая вода.