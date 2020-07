View this post on Instagram

Осветим ещё часто задаваемый вопрос про объедание😘 Срывы на обжираловку бывают двух видов: разовые и затяжные. Не вижу ничего страшного, если сидящие на правильном питании люди раз в неделю наедаются от души: много, вкусно и даже не совсем полезно. Главное тут,чтобы разовый зажор не перерос в затяжной, когда происходит отказ от правильного питания и переход на беспорядочную и вредную пищу на длительный срок😪 Такое случается. Попытаюсь объяснить,как срабатывает спусковой механизм на затяжной зажор. Если вы ограничиваете себя в количестве еды, а также избегаете каких-то блюд и продуктов, которые угрожают вашей стройности, то порой малейшее отступление от принципов правильного питания воспринимается вами как точка невозврата. Отказывались-отказывались от сладкого, а потом вдруг не удержались и съели конфетку. И сразу почувствовали себя безвольным «куском человека». Если вы не устояли и съели конфетку или кусок торта, это не значит, что вы безвозвратно слетели с системы правильного питания и теперь ваш удел печальное обжорство!!! 👉🏾Что вы сделаете, если уроните телефон?Прднимете и будете пользоваться дальше. Что я сделаю, если сорвусь на что-то запретное? Получу удовольствие от еды и вернусь к прежнему режиму питания без малейшего чувства вины😌 Если вы съели что то запретное,ничего страшного,бывает. Выпейте на ночь протеиновый коктейль и идите спать, а утро начинайте с овсянки, а не с тортика💋 #like #love #socialenvy #shopstemdesigns #tweegram #photooftheday #20likes #amazing #smile #follow4follow #like4like #look #instalike #igers #food #instadaily #girl #fitness #gymlife #model #beauty #fit #motivation #amazing #like #sport #couplegoals #lady #fifa #spain @squatsculture @get_fit_videos @bodybuilding_motivation @extremotivation @createmuscle @girls_with_abs_