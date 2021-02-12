При оформлении ОСАГО, любому автомобилисту понадобится диагностическая карта. Но проблема заключается в том, что далеко не все люди знают, как её получать. Оказывается, всё не так сложно, как могло показаться на первый взгляд. Справиться с проблемой можно существенно проще.

В первую очередь, нужно обозначить само понятие диагностической карты. Это специальный документ, который заменил собой техталон. Для получения диагностической карты, водителю транспортного средства нужно обязательно заехать в пункт технического осмотра. Его может провести даже частный эксперт, если будет получена лицензия. Результаты обследования будут указаны в диагностической карте.

В современных реалиях 2021 года, документ оформляется в электронном виде, как таблица. Создаются два экземпляра. Один отправляется эксперту на трёхлетнее хранение, а второй даётся автомобилисту. Для того, чтобы документ имел юридическую силу, он подписывается экспертом, который проводил технический осмотр машины. У документа также есть специальный номер, который состоит из 15-20 символов. Его в дальнейшем заносят в ЕАИСТО. Благодаря данному номеру, можно проверить, является ли документ действительным. Запрос подаётся в электронный реестр.

Если вдруг в процессе использования с диагностической картой что-то произойдёт, она будет повреждена или утеряна, переживать на этот счёт не нужно. Можно обратиться к оператору технического осмотра, чтобы тот выдал дубликат. За эту процедуру не взимаются денежные средства.

Главная причина, почему диагностическая карта нужна всем водителям для того, чтобы оформить полис ОСАГО. Благодаря использованию документа, можно подтвердить факт прохождения машиной техосмотра. Для сотрудников страховой компании этот факт является максимально важным, чтобы можно было оформить страховку для клиента. Диагностическая карта сама по себе ничего не стоит. Оплатить нужно непосредственно технический осмотр машины. Стоимость за ТО может отличаться в зависимости от того, в какой именно сервис будет обращаться владелец транспортного средства.