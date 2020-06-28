Мужчина, продающий «рубашку президента России» на портале «Авито» заявил, что её забыли забрать сотрудники ФСО, после чего она досталась работнику отеля.

ТК «Подъем»

«Рубашка взялась через знакомого в отеле, он мне её передал. Обычно после того, как президент посещает какую-то гостиницу, спецподразделения обыскивают номер и находят забытые вещи. Но тут, видимо, что-то сработало не так. И рубашка оказалась у моего знакомого», — рассказал продавец в интервью изданию «Подъем».

По его словам, сорочку ни разу не стирали. Из отеля её вынесли «очень нестандартным способом, поэтому она такая мятая».

Рубашку Путина выставили на «Авито»

Автор объявления полагает, что рубашку шили вручную, на заказ. На бирке стоит роспись мастера. Продавец уверен в подлинности и говорит, что уже общался с желающими купить. Сейчас цена рубашки — 165 тысяч рублей.

«Люди мне пишут, в основном думают, что это шутка, другие хотят сильно сбросить цену — за 50 тысяч хотят купить. Я готов подтвердить подлинность через проверку по ДНК. Такую цену поставил, потому что это всё-таки вещь, имеющая смысл, коллекционная», — заявил продавец.

Ранее «Рамблер» сообщал, что на портале объявлений «Авито» выставили на продажу рубашку президента России Владимира Путина.

Продавец утверждает, что рубашка размера 48–50 (XL) была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде.