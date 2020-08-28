Александр Лукашенко сообщил, что договорился о с Кремлем о рефинансировании российского кредита в миллиард долларов. При этом каждый год Белоруссия так или иначе получает от России около 10 млрд долларов.

И российские власти, и МВФ не раз считали, сколько денег наша страна тратит на поддержку Белоруссии — примерно 10 млрд долларов в год. Это и прямые кредиты, и поставки углеводородов. Тем самым мы иногда обеспечивали больше четверти белорусского ВВП. Последние пару лет мы сокращали объем помощи к большому неудовольствию Александра Лукашенко.

И вот Кремль все-таки делает новый добрый жест. Мы рефинансируем Минску кредит на миллиард долларов. Как элегантно выразился Лукашенко, он договорился с Владимиром Путиным, что «мы этот миллиард оставим». И на эти деньги, если что, будем поддерживать белорусский рубль. Потому что некие «внутренние негодяи» пытаются дестабилизировать белорусский валютный рынок. Но братская Россия этого, как можно судить, не допустит.

Хотя даже сейчас у Белоруссии хватает и своих денег. Ну, или, скажем так, предыдущих наших. Комментирует руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества: «Сейчас деньги есть у Лукашенко, резервы составляют порядка 9 млрд долларов в Белоруссии. 4 млрд живыми деньгами, как считается. Этот год они закрывают спокойно, даже при падающем курсе. А следующий год? А дальше что? Проблем в белорусской экономической системе много. В частности, это дефицит рыночных внутренних свобод. Это дырявость в российском протекционизме, потому что через Беларусь идет огромное количество контрабанды».

Главной кормилицей белорусского бюджета всегда была российская нефть. Мы беспошлинно ее поставляли, соседняя республика перерабатывала и отправляла на экспорт. Соответственно, оставляла пошлину в своем бюджете, не делясь с нами. Но после того, как мы начали налоговый маневр, российская нефть для Белоруссии подорожала. И снизились доходы. За что Лукашенко постоянно требовал от нас компенсации.

Но был у белорусов повод обидеться на нас за то, что мы ввели продуктовое эмбарго для европейских продуктов. Это, конечно, наше политическое и экономическое дело. Но бюджет Белоруссии пострадал. Дело в том, что когда к нам через соседнюю страну шел европейский импорт, от этого Минск тоже получал свою пошлину. Так договаривались при создании Таможенного союза, напоминает белорусский предприниматель Андрей Карпунин, владеющий строительной компанией и другими активами.

Андрей Карпунин, белорусский предприниматель: «Все страны договорились, что формируют единый, так называемый пирог из ввозного НДС и акцизов. Россия первой нарушила эти правила, вводя именно по нашему фронту эмбарго европейским странам на поставку. Мы пришли к России и сильно скандалили? Нет. А поверьте, что потери бюджета Республики Беларусь в недополучение ввозного НДС и ввозных акцизов намного больше, чем какая-то разница в цене по нефти».

Правда, не надо забывать о потоке контрабанды, которая через Белоруссию идет из Европы к нам. Если вернуться к нашему миллиарду долларов, то даже для Минска это не так много. Но если сопоставить сумму и количество населения, то для нас этот было бы уже 15 млрд долларов — больше триллиона рублей. Хватило бы на какой-нибудь наш нацпроект и даже не на один.

Вряд ли о таких выкладках задумывались участники опроса «Левада-центра» (включен Минюстом в список иноагентов). Почти 60% российских респондентов хотят видеть Александра Лукашенко и дальше президентом Белоруссии. Вот только неплохо бы при этом понимать, что россиянам придется за это заплатить. Белорусам. Деньгами.