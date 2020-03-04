СПОРТ

Как развивают хоккей в самом холодном регионе Кыргызстана

10:46 04/03/2020

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В самом холодном регионе Кыргызстана, Нарынской области, готовятся к розыгрышу весеннего Кубка по хоккею. Благодаря местным меценатам в Нарыне открыта ледовая арена, где тренер из России обучает начинающих хоккеистов, сообщает корреспондент «МИР 24» Дарья Ким.

Вместо уличного катка – ледовая арена, а вместо пуховиков – хоккейная форма. Одноклассники теперь встречаются не только на уроках, но и на тренировках. Готовятся к первенству города.

Тренировать ребят приехал наставник из Санкт-Петербурга. Благодаря ему за три месяца дети стали лучше владеть шайбой и увереннее держаться на льду. «Очень неуступчивые, неизбалованные, это самое интересное. С огромным желанием приходят сюда заниматься каждый день и выгнать их отсюда я не могу, что очень сильно радует», – отметил главный тренер Дмитрий Виоленти.

Уже собрали две команды – «Нарынские ястребы» и «Тянь-шаньские волки». Среди игроков есть и девочки. Раньше занимались фигурным катанием, но решили попробовать себя в контактном виде спорта. «Во всем мире есть женский хоккей. К тому же у дочки характер как раз для этого вида спорта», – считает мама хоккеистки Бактыгуль Сыдыкова.

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В силе девочки уступают, а в ловкости мальчишкам могут дать фору. «Когда мы проигрываем, грустим, но не плачем и клюшки не бросаем», – сказал хоккеист Нурдан. «Мне нравится играть как эксперт, не толкаться, ничего такого не делать. Просто клюшкой обманывать – вот это круто», – рассказала хоккеистка Жаркынай.

Основной упор сейчас – на технику катания. На следующей неделе ребята посоревнуются со сверстниками из других городов. На кону – поездка в столицу, где пройдет турнир с участием зарубежных команд.





Дарья Ким