COVID-19 и грипп имеют общие признаки, но есть симптомы, по которым их можно отличить друг от друга. Вначале разберемся с терминами.

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Грипп — острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных вирусных заболеваний.

Коронавирусы — семейство вирусов. Пандемию, которую сейчас переживает мир, вызвал SARS-CoV-2, как раз один из них.

COVID-19 — инфекционное заболевание, вызываемое SARS-CoV-2. Это опасная болезнь, которое может протекать как в лёгкой, так и в тяжёлой форме. Самым частым осложнением является вирусная пневмония.

Простуда – разговорное название группы острых воспалительных заболеваний (ОРЗ) верхних дыхательных путей. Обычно ее связывают с переохлаждением.

Общие признаки — кашель, боль в горле, высокая температура, сильная усталость, насморк. Коронавирус отличается от гриппа одышкой и потерей нюха. Ключевым симптомом COVID-19 является именно потеря обоняния.

Эксперты отмечают, что COVID-19 и грипп обычно начинаются по-разному. Ковиду свойственно повышение температуры, а потом появляется кашель. У гриппа обратный порядок — сначала кашель, а затем лихорадка. Ещё одно отличие состоит в том, что COVID-19 развивается постепенно, а грипп — резко.

Возможны индивидуальные вариации, точный диагноз можно определить с помощью теста.

Как неоднократно отмечали учёные, мы пока очень мало знаем о коронавирусе.