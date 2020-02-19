Если интересуют решение вопросов по импорту и экспорту, рекомендуется напрямую обращаться в профильные логистические центры, где работают опытные специалисты и отработаны схемы в оформлении нужного пакета документов.

Чтобы без задержек и возможных проблем растаможить на условиях DDP в ЕС груз, стоит воспользоваться проверенным вариантом. Ведь только профи смогут подобрать оптимальный способ отправить сертифицированный товар заказчикам в Европейский Союз.

При этом важно строго соблюсти все положения на условиях DDP, когда приходится официально доставлять груз в указанное в документах место прибытия.

Особенности поставок товара с оплатой пошлины

Этот вид доставки требует строгого соблюдения действующих правил, где приходится на определенных условиях DDP осуществлять оперативную поставку с гарантированной оплатой пошлин. Стоит воспользоваться профильным сервисом, который готов выполнить не только получение груза, оформленного на посредника, но и оперативно провести таможенную очистку товара. Груз будет размещен на складе посредника, а конечный покупатель для получения товара, должен будет оплатить затраты на доставку и непосредственно сам груз.

Это намного упростит решение многих организационных вопросов и позволит в системе пользоваться проверенным и надежным сервисом. Когда сделки совершаются через компанию-посредника, что размещена на территории ЕС, придется на расчетный счет получить официально выручку, из суммы которой будут вычтены налоги и стоимость сервисного обслуживания.

В чем привилегии экспортеров?

Среди основных достоинств отработанных схем растаможки в странах ЕС для экспортеров, стоит выделить:

расширенные возможности экспорта в ЕС, даже в случаях, когда покупатель еще не определен;

гарантированный контроль над затратами по перемещению грузов до реализации прибывшего импорта на территории ЕС;

не придется дополнительно выделять бюджет, чтобы официально содержать на территории Евросоюза свое представительство.

можно будет осуществлять удаленно расконсолидацию грузов, независимо от общего числа покупателей на территории ЕС.

Кроме этого, пользуясь в системе услугами проверенного брокера, каждый сможет оперативно оптимизировать все расходы на логистику, при этом заниматься размещением складских запасов в непосредственной близости от конечного покупателя.