Большинство сотрудников, вне зависимости от организационно-правовой формы работодателя, получают денежное вознаграждение дважды в месяц – это сама заработная плата и аванс. Последний может быть рассчитан двумя способами: по количеству отработанных по факту дней или же составлять определенный процент от зарплаты.

Несмотря на то, что сам ТК РФ не рассматривает термин, знать, как рассчитать аванс необходимо каждому предпринимателю. Законодательно же работодатель обязан производить перечисления заработной платы специалисту не реже, чем дважды в месяц. При выполнении исчислений следует учитывать отработанное количество смен, поскольку нарушением будет выплата суммы меньшей, чем сотрудник уже наработал. Например, если заработная плата за смену составляет 2200 рублей, на 15-ое число месяца специалист отработал 8 смен, то допустимый размер аванса – 2200 х 8 = 17600 рублей. И работодатель не вправе перечислить меньшую сумму. Если же для исчисления используется процент от оклада, то быть равным менее 50% аванс не может.

В некоторых организациях для упрощения процесса используется фиксированная ставка аванса, например, выплачивается по 7500 рублей. Это будет нарушением, поскольку, при заработной плате в 2200 рублей за смену на 15-ое число специалист нарабатывает большую сумму. И специалист может обращаться с жалобой в трудовую инспекцию. При подобном нарушении на организацию накладывают штраф: от 1 до 5 тысяч для ИП, от 30 до 50 тысяч – на юрлицо.

Законный путь упрощения процедуры выплаты аванса – четко прописать все, что касается его перечисления, в положение об оплате труда. В этом случае при необходимости внести изменения вам будет гораздо проще это сделать, чем видоизменять трудовой договор.

Время получения авансовой и основной частей заработной платы предприятие устанавливает самостоятельно. Однако важно придерживаться рамок: аванс перечисляется не позднее чем 30 числа данного месяца, основная сумма – 15 число следующего. Данные сроки также должны быть четко прописаны в положении о заработной плате.

Рассмотрим, что включается в авансовую часть оплаты труда. Прежде всего, это оклад, также компенсационные выплаты за ночные смены, за работу в опасных условиях, на вредном производстве. Включаются различные надбавки (за совмещение должностей, стаж, особые условия). В рамках аванса выплата премии не предусмотрена – эта часть зарплаты переводится в рамках окончательного расчета.

Выплата аванса сотруднику предполагает удержание НДФЛ, при этом рассчитаться с налоговыми инстанциями следует не позднее чем на следующий рабочий день после перечисления основной части заработной платы.