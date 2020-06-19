Старческая деменция — не столько проблема самого больного, который практически не осознаёт, что с ним происходит, сколько его близких, потому что человек нуждается в постоянном присмотре.

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В своём развитии деменция проходит три стадии. Вначале у человека незначительно ухудшается память. По мере развития болезни симптомы становятся всё очевиднее: человек начинает забывать то, что происходило с ним час назад. Заметно меняется и его поведение.

На поздней стадии деменции те, кто живёт с этим диагнозом, полностью зависят от своих родных. Они больше не могут самостоятельно есть, забывают, как ходить в туалет, не узнают или путают своих родственников. Меняется личность: человек становится агрессивным, невыносимым или теряет интерес к жизни.

Есть признаки деменции, на которые должны обратить внимание близкие и сам больной:

Человек испытывает проблемы с памятью;

Хуже справляется с повседневными делами;

Испытывает проблемы с речью;

Теряется во времени и пространстве;

Обвиняет близких в воровстве;

Переспрашивает много раз одно и то же;

У него постоянно меняется настроение;

Впадает в апатию.

Проведите небольшой тест: попросите близкого вам человека нарисовать циферблат и стрелки так, чтобы было изображено конкретное время. Например, пусть стрелки указывают на 6 часов 10 минут. Если тестируемый путается со стрелками, цифрами, самим циферблатом, это может быть признак начинающейся деменции.

Не медлите и обращайтесь к врачу. Деменцию нельзя вылечить, но можно замедлить сам процесс.