Специалисты из Саутгемптонского университета разработали тест, позволяющий предсказать, насколько тяжело будет у пациента протекать COVID-19. Речь идёт о цитокинах.

клетки

Цитокины — это клеточные сигнальные молекулы, которые запускают в крови реакцию с конечным продуктом в виде защитных иммунных клеток (лимфоцитов). Учёные выяснили, что у некоторых больных с тяжёлой формой коронавируса нового типа иммунитет реагирует слишком бурно, что приводит цитокиновому шторму.

Цитокиновым штормом называют чрезмерное повышение уровня цитокинов в крови. Это воспалительная реакция, которая приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Следствием этого может стать разрушение тканей и органов, и, как следствие, смерть.

Специалисты задались вопросом, можно ли сразу при госпитализации по анализу цитокинов выявить предрасположенность конкретного пациента к цитокиновому шторму, чтобы выявить больных с наибольшим риском ухудшения состояния и принять соответствующие меры.

Выяснилось, что риску чрезмерной иммунной реакции подвержены люди с высоким уровнем цитокинов IL-6, IL-8, TNF, IL-1β и IL-33. Учёные предупредили, что таких пациентов лучше сразу помещать в отделение интенсивной терапии с возможностью быстрого подключения к аппарату ИВЛ. Это поможет избежать необратимых реакций и в буквальном смысле спасти пациенту жизнь.