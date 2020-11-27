Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. Для него характерны постепенное замещение изначальной ткани органа соединительной, что еще больше провоцирует недостаточность функций органа.

поджелудочная

Обычно хронический панкреатит проявляется повторяющимися сильными болями в животе так называемого «опоясывающего» характера. Начинаясь в средней или левой части туловища, они перемещаются вдоль спины.

Панкреатит, опасный сам по себе, может привести к развитию сахарного диабета или онкологии. Хотя некоторые пациенты поначалу вообще ничего не чувствуют, в чем и состоит коварство болезни.

Болевые периоды могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней, они обычно возникают после приема пищи. Далее может развиться постоянная тупая боль, она сменяется периодами сильной и острой, а потом появляется «кинжальная» боль, терпеть которую невозможно.

При первых признаках панкреатита некоторые продукты следует вообще исключить из рациона. По словам медиков, приступы лечат «холод, голод и покой». Если вовремя принять меры и изменить образ жизни, процесс можно остановить.

Самой частой причиной хронического панкреатита называют алкоголь, хотя, по данным последних исследований, он возникает только у каждого десятого из «злоупотреблявших».

К способствующим поражению поджелудочной железы факторам все чаще относят несбалансированное питание (фастфуд, несоблюдение пищевого режима) и генетический фактор.