По словам эндокринолога Валентина Фадеева, на развитие сахарного диабета второго типа могут указывать пять симптомов. Если у вас есть больше одного, то не медлите и обратитесь к специалисту.

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Фадеев отмечает, что сейчас диабет есть у одного человека из десятка. Большинство из них страдает ожирением, но это необязательный маркер.

Вначале о трех ключевых признаках. Во-первых, это постоянная сухость во рту. Даже если вы выпили воды и прополоскали зубы, рот снова «сушит». Ненадолго помогает сладкий леденец, но ситуация в конечном счете лишь обостряется.

Во-вторых, это постоянное желание пить, то есть сильная жажда. Дело в том, что когда уровень сахара повышен, то кровь становится слишком густой, и поэтому человеку хочется пить снова и снова. В-третьих, это тяга к сладкому, которую довольно трудно преодолеть.

Четвертый и пятый признаки являются, по словам врача, неспецифичными. Это зуд кожи и боль и покалывание в ногах. Причем последний — позднее осложнение диабета, то есть заболевание довольно долго развивалось.

Главные факторы развития диабета второго типа – генетическая предрасположенность и лишний вес. Так, при ожирении первой степени вероятность его возникновения увеличивается в два раза, при второй — в пять раз, при третьей — в 10 раз.

Это заболевание необходимо контролировать, иначе последствия станут необратимыми. Самые опасные его последствия — инфаркт, инсульт, почечная недостаточность, слепота, гангрена.