Как отмечают медики, причин возникновения боли в спине может быть множество, однако по их характеру можно заподозрить то или иное заболевание.

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Так, боли в поясничной области, «простреливающие» по задней или боковой поверхности бедра, голени характерны для грыжи межпозвоночного диска. Иногда такие боли могут сопровождаться чувством онемения в стопах или мышечной слабостью.

Если боли наблюдаются в поясничной области, если они сопровождаются утренней скованностью и не проходят в положении на спине, то можно заподозрить анкилозирующий спондилит (поражение межпозвонковых суставов).

Если боль в спине сопровождается болью и слабостью в ногах, нарастающей при ходьбе, чувством онемения и похолодания ног, это может указывать на стеноз позвоночного канала (сужение позвоночного канала).

Грыжа поясничного диска, поясничный стеноз и анкилозирующий спондилит объединяются одним термином – остеохондроз. Это процесс, который начинается в межпозвоночном диске и переходит на позвонки, межпозвоночные суставы и весь связочный аппарат.

Есть несколько факторов, способствующих возникновению этого заболевания: гиподинамия, нарушение обмена веществ, наследственная предрасположенность, неправильная осанка, длительное пребывание в одной позе (перед монитором компьютера, за рулем), плоскостопие. Как правило, эти причины сочетаются с непраильным питанием

Медики подчеркивают, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. За грамотной помощью обращайтесь к врачу, иначе ситуация может стать критической.