Бывает, что пациенты ставят себе диагноз по советам из интернета, а бывает, что врач говорит:

«У вас вегетососудистая дистония!»

Давайте разбираться, как самим проверить диагноз врача.

1. Посмотреть название диагноза в Международной классификации болезней

Пока действует старая классификация 10 го пересмотра, но Всемирная организация здравоохранения уже опубликовала 11-ю версию — МКБ-11.

2. Искать информацию на английском

Мировой язык медицины — английский. На нем выходят статьи в топовых научных журналах и международные врачебные организации публикуют свои рекомендации. Информация на русском даже в официальных источниках часто довольно спорная.

3. Выбирать достоверные источники

С помощью американского сайта MedlinePlus — смотреть ссылки на полезную информацию, размещенную на разных качественных сайтах. Доверия заслуживают сайты NHS.uk — сайт британской Национальной службы здравоохранения, Uptodate.com — у сайта есть бесплатная версия для пациентов.

Также есть сайты для врачей Medscape — там информация о различных заболеваниях, лекарствах и научные статьи. Есть переводные источники для ознакомления, например, MSD — там также есть версия для пациентов

4. Изучить руководства и рекомендации врачебных организаций

К ним нужно подходить критично. Искать лучше в Pubmed c фильтром Guideline — руководство. Здесь документы тоже бывают разного качества. Обязательно надо уточнить дату публикации — иногда их долго не обновляют.

Рекомендации на русском языке тоже бывают хорошими — иногда это просто перевод зарубежных, иногда свои. Но нередко случается, что в этих документах советуют лечиться препаратами без доказанной эффективности.

Если в источниках отличаются симптомы, описывают другое течение болезни — лучше снова посетить врача и спросить о несоответствиях.

Хорошо, если врач пользуется принципами доказательной медицины, а если диагностирует несуществующие болезни, например «вегетососудистую дистонию» или «дисбактериоз» — лучше задать уточняющие вопросы.