По словам доктора Комаровского, переболевший коронавирусом человек, с высокой долей вероятности, не заразится повторно, а если заразится, то перенесет его в легкой форме.

комаровский

Иммунитет после перенесенной инфекции вырабатывает антитела, который отвечают за защиту организма. Она сохраняется от трех до шести месяцев, отметил медик. При вторичном заражении, если оно вдруг произойдет, антитела выработаются максимально быстро, и инфекция будет протекать в легкой форме. Но, в любом случае, риск минимален.

Ученые из Китая ранее отмечали, что наличие антител не дает гарантии от повторного заражения. Им пришлось официально признать вторичные случаи ковида почти у 300 пациентов. При этом период между выздоровлением и повторным заражением составлял не 5-6 месяцев, а от девятнадцати суток.

Стопроцентной гарантии полного искоренения COVID-19 не дает даже наличие вакцины, говорила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Медики отмечают, что коронавирус станет сезонным заболеванием — как грипп.

По словам российского иммунолога Ильи Кукина, переболевшие коронавирусом допускают «глубочайшую» ошибку, когда решают «оздоровиться» при помощи интенсивных физнагрузок. С тренировками стоит повременить, поскольку попытки вернуть прежние спортивные результаты могут сильно перегрузить организм. Это может закончиться тяжелыми постковидными состояниями или даже вызвать повторную болезнь.