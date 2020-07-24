О серьёзном «пляжном» заболевании рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок. Речь идёт об аллергии на солнце.

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Аллергия на солнце, фотодерматит (фотодерматоз) обусловлена повышенной чувствительностью кожи к солнечным лучам. В современном мире это вовсе не редкое явление.

Токсическое или аллергическое действие солнца проявляется при взаимодействии ультрафиолетовых лучей с каким либо веществом, находящимся на коже (экзогенный фотодерматит) или в коже (эндогенный фотодерматит).

— Солнце вызывает солнечный, или аллергический, фотодерматит, а также фотодерматит — обычный солнечный ожог. Если слишком много находиться под ярким солнцем, то фотодерматит переходит в хроническую фазу, — отметил Болибок.

По его словам, подверженные фотодерматиту люди на самом деле не загорают, то есть перестают получать загар. Кожа сразу же «сгорает», и они ходят «красные», а в некоторых местах появляются волдыри, что является уже ожогом второй степени. После того, как страдающий аллергией на солнце человек оказывается под его лучами снова, всё повторяется.

Этот процесс может длиться до бесконечности, и в итоге появляются шрамы и рубцы. Кроме того, напомнил врач, усиленная соляция может спровоцировать рак кожи и меланому.

Что касается экзогенного фотодерматита, то в пример можно привести так называемый луговой дерматит. В период цветения многие растения выделяют особые вещества — фурокумарины, которые оседают на коже. На солнце, то есть при воздействии ультрафиолета, у некоторых людей может возникать покраснение кожи и пузырьки (эритема, везикулы, буллы). Высыпания сопровождаются сильным зудом.