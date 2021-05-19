Про апартаменты пока знает не очень много людей — на российском рынке это сравнительно новый тип жилья. Многие апарт-отели до сих пор строятся, а те, что сданы, редко старше двух–трех лет. Давайте разберемся, что такое апартаменты и как их приобрести.

Апартаменты и буква закона

В России весь фонд недвижимости делится на жилой и нежилой. Квартира — это жилая площадь, торговый комплекс или бизнес-центр — нежилая. Апартаменты, как ни странно, относятся именно к нежилому фонду. Самого понятия «апартаменты» в законодательстве пока нет, поэтому при определении характеристик таких помещений отталкиваются от того, что они нежилые. Итак:

в апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию (только временную, и то не во всех);

в апартаментах не действуют законы о тишине, которые работают в жилых домах;

апартаменты облагаются повышенным налогом (если за квартиру нужно платить 0,1%, то за апартаменты — 0,5–1%).

Апартаменты стоят дешевле, чем квартиры. Их приобретают, чтобы в дальнейшем сдавать под временное жилье.

На что обратить внимание при приобретении

Если вы решите инвестировать в недвижимость и купить апартаменты от застройщика, в первую очередь спросите у него документы, где указано назначение земли. Обычно это кадастровый паспорт. В нем должно быть указано, что земля, на которой работает застройщик, подходит либо для гостиниц, либо для общественно-деловых зданий. Если указано, что земля предназначена для жилого строительства, отменяйте покупку — это не апартаменты, а обычные квартиры.

Если земля предназначена для зданий гостиничного типа, то приобретение ведется очень просто — как при приобретении квартиры в новостройке. Это, к слову, самый безопасный вариант для инвестора и постояльцев — здесь действительно по закону можно жить (хоть неделю, хоть год), а заодно здесь можно оформить временную регистрацию.

Если же земля отдана под общественно-деловые здания, то все становится немного сложнее. Во-первых, здесь нельзя зарегистрироваться. Во-вторых, если в кадастровом паспорте нет уточнения про гостиницы (смотрите пункты разрешенного использования земли, они прописаны дополнительно), то по закону здесь проживать нельзя. Конечно, фактически на такой территории можно обустроить жилье под сдачу, но это будет «серый» бизнес, и инвестора теоретически могут за это привлечь к ответственности.

Апартаменты — это отличная инвестиция, которая окупится быстрее, чем квартира. Но для России это совершенно новый тип жилья, и надо хорошо разбираться в законодательстве, чтобы приобрести хороший вариант.