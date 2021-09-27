В 2021 году фраза «осознанное потребление» уже не кажется чем-то абстрактным и ненастоящим. При выборе одежды люди все чаще задумываются о том, из какого материала она произведена, а когда речь заходит о подборе обуви, человек может провалиться в бездну из огромного количества параметров качества и износостойкости. И если с летней обувью все более-менее понятно и просто, то с зимней необходимо разбираться.

Как выбрать зимнюю обувь

Современная зимняя обувь должна быть не только стильной, но и качественной, удобной и теплой, ведь пережить снег, грязь, лужи, слякоть и лед под силу не каждой паре. Отличным примером такой обуви могут послужить модели, представленные на сайте бренда SoloStyle https://solo-shoes.ru/. И прежде чем инвестировать в свой комфорт, необходимо правильно выбрать зимнюю обувь для ежедневной носки.

Первое, на что необходимо обращать внимание — материал верха. Самые лучшие модели изготавливаются из замши и натуральной кожи. Изделия из искусственной кожи изнашиваются быстрее и могут потрескаться от перепадов температур.

Подошву необходимо выбирать противоскользящую, то есть, неровную. В таком случае протектор будет цепляться за лед, что исключает падение. Толщина подошвы зимней обуви должна быть минимум один сантиметр, иначе холод будет ощущаться достаточно отчетливо.

Для внутренней отделки ботинок чаще используют искусственный или натуральный мех. Данные материалы имеют хорошие теплосберегающие свойства, но при этом слой утеплителя не должен быть слишком толстым, так как это может мешать при ходьбе. Стельки не должны быть тонкими, но и не слишком твердыми. В идеале вкладыш должен повторять форму ступни.

Виды зимней женской обуви

Как ни крути, но девушки, в отличие от мужчин, более притязательны в выборе обуви, ведь помимо основных параметров, еще важна универсальность, поскольку концепция «к каждой юбке — отдельная пара ботинок» уже не популярна.

Зимнюю женскую обувь можно разделить на несколько видов:

сапоги;

ботинки;

полусапоги;

унты;

ботфорты.

Самым функциональным вариантом являются полусапожки, такие как, например, представлены на странице https://solo-shoes.ru/catalog/polusapogi/. Они намного легче ботинок и классических сапог, что в зимнюю погоду становится большим плюсом. Их можно смело назвать универсальными, так как при правильном выборе они будут гармонично сочетаться с одеждой самых разных стилей.

«Осознанное потребление» — это не очередное модное веяние, это разумный выбор вещей и использование в своей жизни только качественных и подходящих ко всему изделий.