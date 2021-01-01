Собаке нравится бегать, играть, исследовать, но для гармоничного развития ей нужен полноценный отдых. Каждый владелец обязан оборудовать место, где бы питомец смог спокойно вздремнуть.

Зачем псу своя кровать

Сон собак занимает 12-14 часов в сутки. И есть веские причины, почему они должны спать в собачьей лежанке от сайта lovepet.com.ua, а не в вашей постели, кресле или на коврике. Отдельное мягкое спальное место:

обеспечивает комфорт и безопасность;

уменьшает количество шерсти и грязи на мебели, что важно для аллергиков;

дисциплинирует питомца.

Что учитывать при выборе лежанки

Во сне собака принимает множество положений: свертывается калачиком, лежит на спине, на животе, вытягивая лапы в разные стороны. Все это влияет на выбор спального места. Кроме того, следует брать во внимание следующие факторы:

Размер должен обеспечить комфорт в любом естественном положении. Некоторые модели кажутся подходящими, чтобы свернуться калачиком, но сможет ли пес свободно потянуться? Используйте вес и рост, как надежные параметры для выбора лежанки.

Форма. У каждой собаки собственные предпочтения, понаблюдайте за ней. Кровати-ящики или с бортиком, помогут согреть и защитить от сквозняков. Летом, наоборот, захочется прохлады, и подойдут коврики или матрасы. Прямоугольная форма подойдет для стареющих питомцев, т.к. свернуться калачиком им уже трудно.

Материал кровати должен быть мягким, с прочной основой и легко поддаваться чистке. Сверху чаще всего используют флис, мех или замшу. Натуральные ткани, например, лен или хлопок, при стирке линяют и теряют вид. Подстилки из поролона быстро проминаются, даже если собака небольшого размера, а вот полиэфирный наполнитель гипоаллергенный, мягкий и удобный.

Особенности четырехлапого друга. Пожилым и больным собакам полезна ортопедическая кровать с эффектом памяти, в которую они смогут легко войти и выйти. Застенчивым и нервным подойдет лежак-норка, что даст возможность спрятаться.

Если у вас больше одного песика, то понадобится кровать для каждого, чтобы избежать конкуренции. Не стоит беспокоить их в своих лежанках. Это важно для вашей безопасности и счастья собак.